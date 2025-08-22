La nueva web de turismo de Burgos anunciada en junio sigue sin funcionar

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Han transcurrido más de dos meses desde que el concejal de Turismo, Carlos Niño, y la presidenta de la Sociedad de Promoción, Andrea Ballesteros, presentaran la que será la nueva web de turismo de Burgos (ww.visitaburgosciudad.es) y la herramienta sigue sin ponerse en marcha. Preguntado por este retraso, el concejal popular aseguró que «se están haciendo ajustes e incluyendo contenido».

La nueva página web, aseveró Ballesteros en la rueda de prensa de presentación, «es una herramienta clave dentro de la estrategia de transformación digital y modernización turística» y «nace con el propósito de mejorar la experiencia del visitante, facilitar la planificación del viaje y reforzar la proyección de la ciudad como destino turístico competitivo, inteligente y sostenible».

La puesta en marcha de la web se retrasa así dos meses, al igual que lo hace el traslado de Oficina de Turismo a la planta baja del Teatro Principal. El cambio estaba previsto, según indicó Niño el pasado mes de enero, para «antes o después de verano» y finalmente se espera que esté listo para «antes de la Semana Santa de 2026».

Con un coste de 131.000 euros, financiados con fondos europeos, la web se estructura sobre cinco grandes bloques. El primero, ‘Qué ver’, recoge los principales bienes patrimoniales de la ciudad, como la Catedral o el Museo de la Evolución Humana. En el bloque ‘Qué hacer’ se incluyen rutas urbanas como Burgos centro- La Cartuja; Catedral- Las Huelgas o la ruta del Castillo. «Todas ellas cuentan con puntos marcados en el recorrido que pueden ser de interés para el visitante».

En ‘Gastronomía’ se muestran los platos más tradicionales, como el lechazo asado o la morcilla, junto a propuestas vanguardistas de los mejores chefs de la ciudad. El apartado ‘Planifica tu viaje’ ofrece información útil sobre diversos alojamientos, medios de transporte o previsiones meteorológicas. El último bloque, ‘Profesionales’, está dirigido al sector turístico y reúne estadísticas, noticias y material promocional.

El objetivo de la nueva web es «dar un salto cualitativo tanto en el contenido como en el diseño» y «mejorar la experiencia del visitante y la planificación del viaje», así como «convertirse en un escaparate de las bondades de Burgos y lograr de alargar la estancia media del visitante en la ciudad», aseveró Ballesteros.