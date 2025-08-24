Un recuerdo muy veraniego: Así eran las piscinas de El Plantío en el Burgos de 1969
La instalación municipal se inauguró el 4 de julio de 1969 y para la ocasión se creó una serie de doce postales conmemorativas. El fotógrafo aficionado burgalés Luis Ángel Saldaña, creador de @miqueridoburgos, las adquirió en un mercadillo de segunda mano y ahora ilustran este reportaje
Para muchos burgaleses, las piscinas municipales de El Plantío han sido durante los veranos el mejor método para escapar de los días calurosos. A lo largo de las décadas, la instalación municipal ha protagonizado importantes cambios tanto en los vasos como en los edificios del bar y de los vestuarios.
Primera piscina municipal de Burgos
Las piscinas entran en funcionamiento el 4 de julio de 1969 aunque hubo algunos amagos de construcción en años previos. De ese mismo año son las postales que acompañan a este reportaje y que han sido cedidas por el burgalés Luis Ángel Saldaña, fotógrafo aficionado y creador de la cuenta de instagram @miqueridoburgos, donde comparte instantáneas del Burgos de los años 80 y 90 que compara con imágenes actuales. «Las imágenes son postales que se crearon con motivos de la inauguración de las piscinas. Son elementos que suelo comprar en mercadillos de segunda mano», apunta Saldaña.
Configuración inicial
En ellas puede observarse la configuración inicial de las instalaciones con su mítico trampolín de cuatro alturas y el primitivo tobogán que años después sería sustituido por uno cubierto de mayores dimensiones.
Jardínes con flores y muchos bancos
En las piscinas de la época también destacaban sus jardines con numerosos adornos florales, y los bancos alrededor de los vasos donde mientras los mayores charlaban y tomaban el sol, los más pequeños disfrutaban de un helado adquirido en el bar, edificio que ahora está pendiente de una remodelación integral.
Primer intento
Tal y como recoge el Archivo Municipal de Burgos en su documentación, el primer intento de construir una piscina en nuestra ciudad es del año 1934. La propuesta se quedó en un simple estudio, pero en 1935 de nuevo se vuelve a proponer la construcción de piscinas.
Convocatoria desierta y nuevo intento
Los registros del Archivo Municipal evidencian que el problema fue que tras la convocatoria no se presentó ninguna propuesta. El Ayuntamiento lo volvió a intentar anunciando dicha convocatoria a nivel nacional a través de anuncios en la prensa del momento, pero tampoco hubo interés.
La primera y las siguientes
No sería hasta 1945 cuando se crearía la primera piscina en Burgos. Aquel año se inaugura la Ciudad Deportiva Militar que se dota con distintas piscinas y con otras instalaciones deportivas, pero las ansiadas piscinas municipales llegarían casi veinticinco años después. Con las de El Plantío en marcha, posteriormente la corporación municipal fue dotando a la ciudad de nuevas piscinas. Así, el 25 de julio de 1991 comenzaron a funcionar las piscinas de San Amaro, hoy Marta Fernández; en 1997 se inauguraron las piscinas de Capiscol y en 2006 las del Centro Cívico de San Agustín.