El PSOE pedirá en Pleno de la Diputación convocar «inmediatamente» las 10 plazas de bomberos recogidas en plantilla

Garantizar la prestación de un servicio profesional de prevención y extinción de incendios que cubra las necesidades de la provincia. Ese es el objetivo de la proposición que el PSOE llevará al Pleno de la Diputación de Burgos que tendrá lugar mañana.

Para lograrlo, la formación instará a la Administración provincial a dotar de medios humanos- bomberos funcionarios- y medio técnicos necesarios, conforme a la legislación vigente y en cumplimiento con la a sentencias judiciales. «Pediremos a la Diputación que convoque de manera inmediata las diez plazas de bomberos incluidas actualmente en su relación depuestos de trabajo».

De las diez plazas, «ninguna está cubierta ni están aprobadas las bases de convocatoria», apuntó la socialista, quien recordó que «ocho de las plazas están incluidas en la relación a instancias de una proposición del PSOE del pasado mes de marzo».

Así lo explicó la portavoz de la formación, Nuria Barrio, quien añadió que la proposición recoge también que «se incorporen en esa relación de puestos de trabajo al menos otras diez plazas en el próximo año 2026 y en años sucesivos para poder ir profesionalizando los actuales parques de voluntarios con los que cuenta la provincia».

Se trata de reforzar «servicios públicos esenciales que afectan a cuestiones tan sensibles como la seguridad de las personas y de los bienes», recordó la diputada provincial socialista, quien criticó que «la Junta de Castilla y León no está aplicando la ley en lo relativo a la creación de un Consorcio de Bomberos Autonómico ni en cuanto a la creación de la Escuela Autonómica de Formación».

Esto supone que «las diputaciones tengan la competencia exclusiva en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y se presta el servicio con 19 parques voluntarios». «Es insuficiente porque la ley establece que los voluntarios no tienen la condición de agentes de la autoridad, que son responsables de servicio público y al no tener esa condición que sí tiene los bomberos de carrera, ejercen una labor limitada».

Barrio aseguró que en otras provincias «se han ido estableciendo parques profesionales, en los que hay bomberos en condición de carrera al frente de ellos, como en León donde hay 4, Palencia y Segovia con 2 o Valladolid, provincia en la que todos sus parques son profesionales». En Burgos, la Diputación «firma un convenio con cada uno de los ayuntamientos y se presta un servicio a las diversas zonas de la provincia».

A la falta de profesionales, se suma la falta de financiación a las diputaciones por parte de la Junta de Castilla y León para prestar este servicio. «Ya que no presta el servicio a través de un consorcio autonómico, qué mínimo que financiar esta competencia que asumen las diputaciones», criticó la socialista.

Barrio recordó, además, que «los bomberos también prestan servicios en emergencias y catástrofes naturales, por lo que el servicio debe estar bien dotado, ya que resulta crucial a la hora de salvar vidas y minimizar daños personales o materiales».

La prevención «es clave», añadió y recordó que «es fundamental también recuperar las cuadrillas de desbroce, que dejaron de existir en 2026», así como «trabajar en la apertura de cortafuegos y limpieza de montes para minimizar consecuencias en caso de nuevos incendios».