Vox propondrá en el Pleno de la Diputación que los autobuses urbanos lleguen al alfoz de Burgos

«Extender el servicio urbano de autobuses más allá de los límites de la ciudad y garantizar frecuencias y paradas que respondan a las necesidades reales de los vecinos». Ese es el objetivo de la proposición que VOX presentará en el Pleno de la Diputación de Burgos.

Tal y como explicó el portavoz del grupo provincial, Ángel Martín, Vox quiere que «la ciudad de Burgos deje de ser una isla en materia de transporte público y pedirá «crear un Consorcio Metropolitano de Transportes que integre a la capital y a aquellos municipios que conforman su alfoz a través del área funcional estable BU02».

El área funcional estable BU02, que agrupa a la capital y a localidades como Villalbilla, Cardeñadijo, Villagonzalo Pedernales, Alfoz de Quintanadueñas o Tardajos, «está cerca de superar los 200.000 habitantes», señaló el diputado provincial, quien recordó que «muchos de ellos se desplazan cada día a Burgos para trabajar, estudiar, acudir al hospital o simplemente para hacer gestiones».

Para realizar eses desplazamiento, Martín lamenta que «las alternativas de transporte público son escasas, con líneas interurbanas con esperas de más de tres horas y sin conexión con los nuevos núcleos residenciales».

Para el portavoz de Vox, en la Diputación Burgos «no puede seguir a la cola de Castilla y León en transporte metropolitano» y puso como ejemplo ciudades como Valladolid, Salamanca o León, que «ya cuentan con sistemas más integrados y eficaces».

«En Burgos hay una enorme falta de interés de las administraciones», ya que «ni siquiera se preocupan porque las líneas metropolitanas presten servicio durante el fin de semana», lamenta.

De esta manera, la propuesta de VOX se inspira en experiencias consolidadas. «Madrid gestiona desde 1985, a través de su consorcio, un modelo con tarifas unificadas y frecuencias de apenas minutos que ha logrado reducir hasta un 30% el uso del coche», ejemplifica Martín, quien con la mirada puesta en Europa señala ejemplos como el de París, Lille o Lyon donde «la gestión conjunta de los servicios mejora la movilidad, reduce el tráfico y facilita el acceso igualitario a los servicios públicos».

VOX defiende que un Consorcio de Transportes Metropolitano de Burgos «permitiría coordinar a la Diputación, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de la capital y los municipios del entorno». Con ello, «se podrían mejorar frecuencias, ampliar días de servicio, integrar tarifas y garantizar que todos los ciudadanos del alfoz tengan las mismas oportunidades para llegar al hospital, a la universidad, a las actividades extraescolares o a sus puestos de trabajo».

Así, la propuesta recoge tres puntos. «Que la Diputación lidere los trámites para constituir el consorcio; que se solicite apoyo económico y técnico a la Junta y al Gobierno; y que se dé traslado del acuerdo a los ayuntamientos implicados para que puedan adherirse».

La formación cree que si se lleva a cabo la propuesta, «se reduciría el tráfico desde el Alfoz entre un 15 y un 20% durante los primeros años y aumentaría a un 25% el uso del transporte público en el alfoz».