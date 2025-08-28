29 inmuebles integran el Parque Municipal de Vivienda

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos incorpora trece viviendas a su parque municipal, tras la adquisición de los inmuebles que ya tenía a su disposición, fruto de un convenio con la promotora Building Center, la filial inmobiliaria de CaixaBank, suscrito en 2020. El coste de la compra, aprobada en la Junta de Gobierno Local, roza los 900.000 euros. Este trámite implicará la subrogación de los actuales arrendamientos.

Cabe recordar que la gestión de estas viviendas corresponde a la Gerencia de Servicios Sociales, pues se destinan a brindar alojamiento a familias en riesgo de exclusión que han perdido su lugar de residencia habitual.

La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, daba cuenta de esta decisión e incidía en que las nuevas propiedades "mantendrán siempre su fin social" y garantizaba que el Ayuntamiento mantendrá las condiciones actuales a sus nuevos inquilinos.

En total, según los datos facilitados por el Ayuntamiento, hay 29 pisos en el Parque Municipal de Viviendas y otros 100 están vinculados al programa Dual, aunque estas últimas son tanto de titularidad municipal como de la Fundación Lesmes.

Por otra parte, Ballesteros confirmó que Burgos ha recibido los 500.000 euros del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, correspondientes a la subvención para el transporte urbano colectivo durante el primer semestre de 2025. Aprovechaba la ocasión para recordar que la cuantía relativa al segundo semestre del año no llegará, pues la ciudad carece aún de un régimen sancionador en vigor para la Zona de Bajas Emisiones, condición que el Gobierno central considera imprescindible para mantener esta ayuda. La cuantía, no obstante, que permita mantener el precio del servicio de autobús saldrá de las arcas municipales.

La también concejal de Cultura avanzaba además que el próximo lunes se instalará en la Llana de Afuera la escultura de bronce del artista burgalés Óscar Martín que representa al Cid 'hincado de hinojos', versión en gran tamaño del galardón que se entrega cada año en los premios Ciudad de Burgos. "El objetivo es que los ciudadanos y turistas puedan disfrutar de esta pieza", subrayó.

La Junta de Gobierno Local también aprobó una modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026, incluyendo nuevas líneas como la de 1,4 millones de euros para la convocatoria de bonos al consumo o los 137.500 euros destinados a la Fundación Consulado del Mar.