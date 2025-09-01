Teatro para descubrir Burgos de una forma diferente y original

Descubrir los hitos turísticos de Burgos siempre es un buen plan. Hacerlo de una manera diferente y divertida es mucho mejor. Esa es la propuesta que cada año traen a la capital burgalesa compañías locales con sus rutas teatralizadas por diferentes edificios de la ciudad.

Instante de la representación 'Katharsis' de Molécula Escénica.SANTI OTERO Descubriendo el Teatro Principal Es el caso de Molécula Escénica, que durante el mes de agosto está desarrollando ‘Katharsis’ en el Teatro Principal, una ruta teatralizada para conocer el interior de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. En esta ruta, el espectador no solo tendrá la visión desde el patio de butacas, sino que podrá comprobar lo que los artistas ven desde el escenario, dónde se transforman, además de rincones a los que no se puede acceder normalmente.

Instante de la representación 'Katharsis' de Molécula Escénica.SANTI OTERO Participativo Los protagonistas de ‘Katharsis’ son tres seres sobrenaturales de procedencia griega que guían al público en una ruta por salvar al teatro. Durante todo el recorrido y mediante el análisis de diferentes pistas y datos, los participantes de la ruta intentarán que el teatro siga vivo, que siga fluyendo.

Instante de la representación 'Katharsis' de Molécula Escénica.SANTI OTERO Burgaleses y visitantes No solo turistas y visitantes disfrutan de este tipo de rutas teatralizadas, también los propios burgaleses, que por un momento se convierten en turistas en su propia ciudad. Es el caso de Laura. «Alguna que otra vez hemos venido al Teatro Principal a disfrutar de un concierto o de una obra de teatro, pero nunca lo habíamos visto de esta manera», apunta esta joven burgalesa. «Ha sido muy divertido y muy especial conocer las entrañas de este edificio tan importante de Burgos», asegura.



Instante de la representación 'Katharsis' de Molécula Escénica.SANTI OTERO Para repetir De León son Carmen y su marido. «Vinimos a Burgos hace ya unos cuantos años y la hemos encontrado muy cambiada», asegura la mujer. «Queríamos entrar a conocer el Teatro Principal y por internet encontramos la información de las rutas teatralizadas», explica al tiempo que asegura que «ha sido una experiencia maravillosa» que «repetiríamos sin dudar».



Instante de la ruta teatralizada 'Katharsis' de Molécula Escénica.SANTI OTERO En septiembre Bambalúa Teatro toma el relevo de Molécula Escénica. Lo hace en el mes de septiembre con su propuesta ‘Camino’ en la Sala Capitular del Monasterio de San Juan. Esta comedia sobre el Camino de Santiago tiene como principal objetivo divertir al espectador, pero también contextualizar el Camino de Santiago a su paso por Burgos y ponerlo en valor como símbolo de identidad burgalesa.

A lo largo del espectáculo desfilan diferentes peregrinos: un tullido de mala sombra, un monje octogenario, un peregrino doncel, un buhonero sin escrúpulos, cuatro romeros ciegos perdidos en un bucle y la muerte, que quiere llevarse a uno de ellos.

