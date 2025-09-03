Vox Burgos propone declarar al Paseo del Espolón Bien de Interés Cultural «para protegerlo»

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Proteger la memoria, belleza e identidad del Paseo del Espolón declarando al espacio Bien de Interés Cultural. Ese es el objetivo de la proposición que el grupo municipal de Vox formulará en el Pleno municipal del viernes, tal y como señaló la concejala de la formación, Marta Alegría.

«Es uno de los espacios más representativos y emblemáticos de la ciudad de Burgos», recordó Alegría. «Es un conjunto de gran valor que ha sufrido un deterioro progresivo tanto en el templete, como en las fuentes y en el pavimento». Un deterioro que «ha suscitado quejas de burgaleses, comerciantes y visitantes», añadió.

Con la declaración del paseo como BIC, la formación considera que «el espacio contaría con un régimen de protección especial que permitiría asegurar la adecuada conservación de este emblemático espacio de la ciudad».

De esta forma, la agrupación pide «instar a la Junta para la declaración del paseo como BIC, elaborar un informe técnico sobre el estado actual del paseo que incluya propuestas de intervención, conservación y restauración y establecer criterios de uso que apuesten por la preservación patrimonial limitando eventos que comprometan su integridad física». Por último, la formación pedirá «promover campañas de sensibilización ciudadana para promover el respeto por el espacio y colaborar con entidades patrimoniales y turísticas para ponerlo en valor».

Autobuses

Por otra parte, la proposición también hará suya la propuesta que Vox presentó en el último Pleno de la Diputación de Burgos: «Extender el servicio urbano de autobuses más allá de los límites de la ciudad y garantizar frecuencias y paradas que respondan a las necesidades reales de los vecinos», tal y como apuntó el portavoz de la formación, Fernando Martínez- Acitores.

Así las cosas, Vox pedirá «crear un Consorcio Metropolitano de Transportes que integre a la capital y a aquellos municipios que conforman su alfoz a través del área funcional estable BU02», que cuenta con cerca de 200.000 habitantes en total.

Además, pedirá al resto de formaciones que se solicite apoyo económico y técnico a la Junta y al Gobierno; y que se dé traslado del acuerdo a los ayuntamientos implicados para que puedan adherirse.

Con ello, «se podrían mejorar frecuencias, ampliar días de servicio, integrar tarifas y garantizar que todos los ciudadanos del alfoz tengan las mismas oportunidades para llegar al hospital, a la universidad, a las actividades extraescolares o a sus puestos de trabajo», apuntó Martínez-Acitores.