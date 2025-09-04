Burgos sumará un nuevo espacio de ocio para mayores en el Paseo de la Isla

Un grupo de mujeres juega a las cartas, en el edificio de la calle Vitoria 203.©Tomás Alonso

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Los mayores de Burgos contarán con un nuevo espacio de ocio en la capital burgalesa. Así lo avanzó la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros. El local, ubicado en el Paseo de la Isla, 7, se suma así a la lista de los espacios que los populares han destinado al ocio de los vecinos de la tercera edad.

«Se trata del local que anteriormente utilizaba la Asociación Burgalesa de Laringectomizados y que ahora ha vuelto a manos municipales», apuntó la concejal popular, quien detalló que «los siguientes pasos serán adaptar el local a la normativa de accesibilidad para que pueda ser utilizado por las personas de movilidad reducida».

Preguntada por el momento de su puesta en marcha, la portavoz de la formación no quiso adelantar fechas, pero descarta que el espacio esté listo antes de que finalice el año. El nuevo local se suma así al ubicado en la calle Vitoria, 203; al Espacio Mayor de Capiscol y al ubicado en la Plaza Vadillos.

«Con esta nueva ubicación queremos dar respuesta a la demanda que los vecinos de la zona oeste de la ciudad nos venían haciendo sobre contar con un recurso como este», apuntó la popular.

Bailes de tarde

Por otra parte, Ballesteros recordó que hoy se celebra la última sesión de 'Bailes de tarde' al aire libre. Será a partir de las 19 horas en el parque de San Agustín. «Ya se está trabajando en nuevas sesiones, pero estas ya serán en interior», avanzó.