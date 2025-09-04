Talleres de arte, medio ambiente y bienestar: así es la nueva oferta educativa de la Fundación Caja de Burgos

Foto de familia de los 186 escolares que registrado los estatutos de su cooperativa en la edición de 2025 de Planea Emprendedores.TOMAS ALONSO

La Fundación Caja de Burgos ha ideado más de un centenar de propuestas para su nueva programación educativa destinada a colegios e institutos de la provincia para el curso 2025/2026. El programa abarca una amplia variedad de contenidos diseñados para complementar la formación en todos los ciclos escolares, desde Infantil hasta Bachillerato y FP.

La iniciativa incluye actividades vinculadas al arte, la cultura, la educación emocional, el emprendimiento, el medio ambiente y la salud, y se articula a través del Cuaderno Educa, una herramienta ya distribuida entre los centros. En él, cada propuesta se presenta con una ficha práctica que detalla sus objetivos curriculares, destinatarios, ubicación y calendario.

Las inscripciones están abiertas a partir del 5 de septiembre en la web de la entidad, donde también se pueden consultar los materiales didácticos y conocer en profundidad los contenidos del programa.

Entre las novedades de este curso destaca el taller “Juan de Fonseca y los capitanes intrépidos”, centrado en la cartografía histórica y desarrollado en colaboración con el Cabildo de la Catedral de Burgos y la Universidad de Burgos. Esta actividad se suma a las ya consolidadas propuestas culturales del Centro de Arte Caja de Burgos (CAB) y Cultural Cordón, así como a las funciones teatrales en inglés y francés que refuerzan el aprendizaje de idiomas.

En el área de solidaridad, el Foro Solidario impulsa talleres de educación emocional y en valores, como “IA con alma. Tecnología con propósito”, “Laboratorio de talento emocional”, “Deporte con Valor” o “Escucha activa”. A ello se suman iniciativas relacionadas con la neurociencia, el descanso saludable y el movimiento consciente.

Las Aulas de Medio Ambiente estrenan el taller “El cambio climático a través de las aves”, que utiliza tecnologías de videovigilancia para mostrar a los escolares los efectos del cambio climático en la fauna urbana mediante la observación de aves en bebederos y comederos instalados en entornos escolares.

En el apartado de salud y bienestar, los interClubes continúan fomentando hábitos saludables con talleres de cocina, higiene postural y defensa personal, bajo la supervisión de equipos profesionales formados por psicólogos, nutricionistas y educadores.

Por último, el programa “Planea Emprendedores” mantiene su oferta dirigida a todos los niveles educativos. Esta propuesta permite al alumnado simular experiencias del mundo empresarial, promoviendo la creatividad, el trabajo en equipo y la responsabilidad personal.

Con esta programación, la Fundación Caja de Burgos refuerza su compromiso con la educación integral del alumnado y con el acompañamiento activo a la comunidad educativa en su desarrollo pedagógico.