Hernando baja al «fango» para acusar de «robo» a la directiva de FAE: «Las decisiones se toman en un cortijo»

Un momento del registro de la candidatura de Andrés Hernando en la sede de la Confederación de Asociaciones Empresariales, en plaza Castilla.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

«No me gusta entrar en el fango, pero hoy voy a entrar porque no me queda más remedio». Con estas palabras adelantaba el presidente de Femebur, Andrés Hernando, nada más presentar su candidatura a presidir la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), sus discrepancias con los últimos movimientos que ha dado el comité ejecutivo de FAE, a la vez que reclama una organización «más democrática y transparente».

La crisis abierta en la patronal a causa de los procesos electorales para renovar tanto las presidencias de Femebur como de FAE, que tiene como protagonistas a Hernando y a Miguel Ángel Benavente, se sigue ahondando con el relato de los últimos acontecimientos que hacía Hernando y que implican directamente a la actual secretaria de la Confederación, Emiliana Molero.

Según las explicaciones del líder de las empresas del Metal, que apoyó con documentación, el comité ejecutivo de FAE aprobó un censo electoral definitivo en el que se acordó que los representantes de Femebur en la Junta Directiva de FAE son Andrés Hernando y Miguel Ángel Benavente.

Emiliana Molero envió un email a Maite Castrillejo, vicepresidenta de Femebur, para comunicarle, este 3 de septiembre, esta decisión que Hernando califica como «robo». Es decir, le han hurtado a esta directiva de la empresa Desmasa su cargo y representación. «Esto se llama robo y los que comenten un robo tienen un nombre que no voy a pronunciar, pero Maite Castrillejo estaba legalmente elegida por Femebur como vicepresidenta», explicó para comunicar públicamente su malestar ante la decisión tomada en el «cortijo» que lidera la patronal.

«Hemos pedido que se rectifique y estamos a la espera», añadió, preguntado sobre si acudiría a la justicia contra la secretaria de FAE o contra el comité ejecutivo que ha tomado esta decisión.

Las críticas no se quedaron ahí y el tono fue arreciando para comunicar el interés que tiene su candidatura en renovar los estatutos de la confederación para hacer este espacio, en el que se dan cita los empresarios de más de medio centenar de asociaciones sectoriales, «más democrático y transparente». Hernando asegura que lo que está ocurriendo le recuerda demasiado a lo que pasaba hace más de 50 años «cuando vivíamos en una dictadura y se decía que no se podía pensar de manera diferente».

El responsable de Femebur, que ha oficializado su candidatura, respaldado por quienes serían sus vicepresidentas: Consuelo Fontecha (presidenta de la Federación del Comercio) y Silvia Pereda, presidenta de la Asociación de Empresarios de Villalonquéjar, así como por el empresario Manuel Cámara Decimavilla, explicó que el artículo 15 de los estatutos indica que la junta directiva de FAE está constituida por el presidente y uno de los vicepresidentes elegidos por cada una de las organizaciones miembro.

Desde Femebur se presentó el pasado 20 de agosto un escrito dirigido a la secretaria de FAE en el que se manifestaba formalmente las personas que ostentaban la representación de Femebur en la junta directiva de FAE, con el objetivo de ratificar los cargos de Andrés Hernando, como presidente, y de Maite Castrillejo, como vicepresidenta. En ese escrito, no aparece mención alguna a Miguel Ángel Benavente, dado que Hernando ya sostuvo al comienzo de esta crisis, que no es vicepresidente de Femebur. En aquel momento, ya anticipaba que impugnaría las elecciones si el actual presidente de la patronal presentaba su candidatura como vicepresidente de Femebur «sin serlo».

Pues bien, el comité ejecutivo celebrado el 2 de septiembre, habría modificado esta cuestión en la aprobación del censo electoral definitivo al hacer representante de Femebur en la junta directiva de FAE a Miguel Ángel Benavente.

«Hay un señor que toma las decisiones y los demás acatan», afirma Hernando en referencia a su opositor para denunciar nuevamente la falta de pluralidad.

Según asegura, el comité ejecutivo lo elige «a dedo» el presidente de FAE y, por tanto, en su opinión, no es democrático, a pesar de que la junta directiva podría no admitir a un integrante.

Manipulación del censo

Por cierto, que el candidato considera que el censo para las próximas elecciones ya se ha manipulado al quitar a Maite Castrillejo como representante de Femebur, pero añade que el proceso puede manipularse todavía más, dado que también se ha permitido el voto al representante de FAE en Miranda de Ebro que no es miembro de la junta directiva.

Así, muestra su preocupación por el desconocimiento que existe sobre cuáles son las asociaciones y miembros de estas que a día de hoy están al corriente de pago de las cuotas de FAE. «Hemos pedido esa documentación y no se nos quiere dar y podría haber asociaciones que nos vayan a apoyar que si tienen un cero coma de problema puede que no se le permita votar», manifiesta. Hernando critica la «marrullería» que se está viendo, aunque tiene «clarísimo» que cuenta con los suficientes respaldos para ser presidente de la organización empresarial.

Al respecto de la posibilidad de que se presente una tercera candidatura liderada por Ignacio San Millán, con la idea de aparecer como una persona de consenso, Hernando lo tiene claro, a pesar de que no hay comunicación oficial todavía sobre esta posibilidad. «No es una tercera vía porque es uno de los integrantes del comité ejecutivo, es el actual tesorero, y lleva toda la vida con Miguel Ángel Benavente y representa los mismos intereses», sostiene, si bien indica que si se presentan estas dos candidaturas más es posible que las dos no lleguen al día de las elecciones.

Dentro del juego sucio que denuncia el candidato Hernando, asegura que tanto él como Fontecha han dejado de recibir comunicaciones de la CEOE de Castilla y León, a pesar de que son vocales de FAE en la CEOE. «Nos han sacado sin saber por qué y no se ha comunicado nada», indica.

La elección del presidente de FAE se hace por la votación de dos miembros de cada asociación sectorial, alrededor de medio centenar, en el caso de que tengan presidente y vicepresidente. Según indica Hernando, en algunas no había vicepresidente y ahora existe ese cargo porque es «afín al aparato».