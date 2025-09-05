Detenido en Burgos un hombre por agresión sexual a un menor de edad con el que contactó por internet

Archivo - Sucesos.-La policía de Burgos identifica a una mujer por falsificar un carné de conducir y cobrar por ello 12.750 euros.POLICÍA NACIONAL - Archivo

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Burgos han detenido a un varón de 57 años como presunto autor de un delito de agresión sexual a un menor de edad.

El detenido, al que se ha arrestado a finales de agosto, se anunciaba en una página de contactos en la que se describía físicamente y expresaba de forma explícita sus gustos sexuales.

A partir de ahí comenzó la comunicación entre ambos y, en un encuentro posterior, el menor -con capacidad de consentimiento (mayor de 16 años)- le marcó al adulto una serie de límites que no fueron respetados ya que este sometió al menor, pese a su reiterada y explícita oposición, a prácticas sexuales no consentidas, violentando así su voluntad, han informado a Europa Press fuentes policiales.

En los días posteriores a lo ocurrido, el menor puso en conocimiento de una persona de su entorno lo sucedido y reiteró que había sido sometido a comportamientos sexuales no consentidos.

Esta persona lo comunicó a Policía Nacional que, tras recabar y confirmar el testimonio del menor, identificó al adulto y procedió a su detención y puesta a disposición judicial como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de edad.

ORDEN DE ALEJAMIENTO

La autoridad judicial, a la espera de la celebración del juicio penal correspondiente, ha dictado una orden de alejamiento con prohibición de comunicación de esta persona respecto del menor.

La Policía Nacional investiga la posibilidad de que el detenido haya tenido acceso a más menores a través de los encuentros que ofrecía a través de la página de contactos.

El Cuerpo Nacional de Policía ha señalado que la falta de consentimiento en una relación sexual o la negativa a determinadas prácticas en el transcurso de la misma se considera agresión sexual, aunque pueda existir un acuerdo económico previo.

La falta de consentimiento, en cualquier punto de la relación, anula éste y puede transformar el encuentro en una agresión sexual delictiva, ha agregado.