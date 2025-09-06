Morcilla, vino y olla podrida: así será la I Feria de la Morcilla de Burgos IGP

La morcilla de Burgos es, sin lugar a dudas, el producto más famoso de Castilla y León.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Plaza Llana de Afuera se prepara para convertirse, el sábado 13 de septiembre, en un punto de encuentro entre gastronomía, solidaridad y cultura popular con la celebración de la I Feria de la Morcilla de Burgos IGP. Una cita que nace con el propósito doble de reivindicar uno de los productos más emblemáticos de la cocina burgalesa y, al mismo tiempo, apoyar a quienes lo necesitan.

El evento, enmarcado en las fiestas de la Santa Cruz, destinará la recaudación íntegra de los tickets solidarios a tres organizaciones locales: Atalaya, Amycos y Asociación Calzadas. La iniciativa cuenta con el impulso colectivo de peñas, sociedades gastronómicas, la Escuela de Hostelería de Burgos y distintas entidades sociales que han sumado esfuerzos para dar forma a una jornada que aspira a consolidarse en el calendario de la ciudad.

Aunque la protagonista indiscutible será la Morcilla de Burgos con Indicación Geográfica Protegida, la propuesta va más allá del clásico pincho y el programa gastronómico incluye una degustación de vinos de las Denominaciones de Origen Ribera del Duero y Arlanza, así como la preparación en directo de una olla podrida tradicional elaborada con alubias de Ibeas y morcilla, a cargo de las peñas ganadoras de los certámenes “El Buen Yantar” y “Masterpeñas 2025”.

La cita se completa con actuaciones de grupos de folclore local, que amenizarán una jornada que pone en valor la gastronomía como expresión cultural y como herramienta de cohesión social. “Este evento no es solo una feria, es una forma de reforzar el tejido social, visibilizar nuestros productos y proyectar a Burgos como una ciudad con una oferta culinaria de primer nivel”, señalan desde la organización.

Este primera feria de la Morcilla de Burgos IGP se plantea como el primer paso para posicionarse como referencia dentro del mapa gastronómico.