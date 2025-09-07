Así avanza la obra de ampliación del bulevar con la primera rotonda 'a la holandesa' de Burgos

Un ciclista curiosea la que es la primera rotonda 'a la holandesa' en Burgos, aunque la zona está todavía en obras.SANTI OTERO

Las obras de la ampliación del bulevar ferroviario hacia el barrio del Pilar (Nacional 120), que incluye la reurbanización de otros 500 metros de longitud hasta la calle Villadiego, entran en su recta final con alrededor de un 80% de la inversión ejecutada.

Una de las principales novedades de esta intervención urbanística es que incluye una rotonda ‘a la holandesa’, con un carril ciclista que transita por el exterior de la glorieta. Este elemento, que distribuirá el tráfico hacia el nuevo tramo o hacia la calle Villadiego, está construido y se ubica cerca de la parcela de los antiguos depósitos de la CLH.

Esta semana que comienza el 8 de septiembre, el plan de trabajo incluye la extensión del nuevo asfalto, la capa bituminosa de rodadura, en todo el tramo, 837 metros de longitud del nuevo vial y en los otros 500 ya mencionados. Con esta actuación se cree que se podrá llegar al 90% de ejecución de los trabajos.

Desde la Gerencia de Urbanismo, informan que el primer tramo en abrirse al tráfico es el que comunica la rotonda 'a la holandesa' con la calle Villadiego. Se hará a lo largo del mes de septiembre, en una fecha todavía por concretar, antes de que se ponga en servicio la zona de la ampliación, que se hará un poco más adelante en el tiempo, aunque siempre antes de que acabe 2025.

Esta reurbanización contempla, igual que el resto del tramo, un carril ciclista y como novedad se va a incluir un nuevo cruce de peatones a la altura aproximada del mesón Azofra. De esta manera, se atiende la petición de los vecinos de la zona que contarán con un punto nuevo para pasar que es interesante para comunicar las viviendas con la Universidad de Burgos y el camino de Villargamar. Este cruce no estaba contemplado en el inicio en el proyecto, pero ya se transmitió a la UTE formada por las empresas Herrero Temiño y Asfaltia, que se están encargando de la ejecución de las obras por 2.875.590 euros.

En cuanto a la parte de obra que queda por ejecutar está la plantación de arbolado, que incluye la ubicación de 500 nuevos ejemplares. El proyecto aprobado y redactado por la empresa MBG incluía una inversión importante en estas zonas verdes que dan un carácter singular al bulevar. Así, se plantarán pinos, encinas y robles, pero se ha decidido esperar hasta noviembre o diciembre para hacer estas tareas de jardinería. «Los expertos han recomendado que para las nuevas plantaciones es mejor esperar a que la savia esté más paralizada con la idea de que salgan adelante», señalan, a la vez indican que esta sugerencia está muy relacionada con las altas temperaturas que se han vivido este verano con las intensas olas de calor.

Otra de las cuestiones a abordar en las próximas semanas es completar la iluminación, que juega un papel muy importante en la recuperación de este espacio para la ciudad. Según se describe en el proyecto, el bulevar tendrá tres tipos de luminarias pendiendo de los cables, tres diferentes tamaños provenientes de una misma forma. La forma está tomada de la naturaleza, la gota de agua colgando de una superficie, expresando su adherencia física, deformándose de acuerdo a su viscosidad.

Las luminarias de mayor tamaño se usarán sobre calzada, pendiendo a una altura aproximada de 7,5 metros; en cambio, las medianas y pequeñas se situarán sobre las áreas peatonales a unos 5 metros de altura aproximadamente. En las imágenes que acompañan esta información ya se ve que algunos de los postes están ya colocados.

En cuanto a las dos nuevas rotondas que distribuirán el tráfico en este nuevo tramo, y calificado por el Plan General de Ordenación Urbana de Burgos como Sistema General Viario VG-21, están prácticamente finalizadas. Una de ellas se sitúa en la Nacional 120, a la altura de las antiguas vías que utilizaba el tren para llegar a la ciudad, en la salida hacia Villalbilla, donde los coches que circulan por esta zona ya la realizan en parte.

La segunda es la mencionada rotonda ‘a la holandesa’ que está ubicada donde había una curva pronunciada para llegar a la zona del Hospital del Rey. La principal novedad con respecto a las habituales es que en este tipo de intersecciones los ciclistas circulan por la parte externa y tienen prioridad frente a los vehículos. Los operarios ya la tienen prácticamente lista a falta de echar la capa de rodadura que diferenciará el carril de vehículos del ciclista.

Toda la actuación implica un nuevo carril ciclista segregado de la circulación para dar continuidad al que existe en el bulevar y aceras de dos metros de ancho.

Las obras arrancaron en febrero de 2025 con un plazo de ejecución de ocho meses. Esta inversión, una de las primeras que presentó en campaña electoral Cristina Ayala, como candidata del Partido Popular, está cofinanciada entre el Ayuntamiento de Burgos y la Junta de Castilla y León, a través del Fondo de Cooperación Local. Durante una visita a los trabajos, la alcaldesa comentó que es un proyecto «nuevo de esta legislatura» y una obra muy importante para esta zona de la ciudad porque liberará de tráfico rodado la calle Arlés. «El cierre del anillo de la zona oeste era para nosotros una prioridad y estamos contentos de que esta obra haya comenzado», aseguraba.

Tramo 'Low Cost'

Las obras de este eje de comunicación Este-Oeste de la ciudad se completarán en 2026 con la mejora sobre el tramo conocido como ‘low cost’, que se llevó a cabo con Javier Lacalle de alcalde.

La intervención urbanística entre la calle Gumiel de Izán y la parcela donde se encontraban los antiguos depósitos de la CLH, salió a licitación este verano y se han presentado seis empresas interesadas en ejecutar las obras. Todavía no ha culminado el proceso de adjudicación de una actuación urbanística que maneja un presupuesto de 3,8 millones de euros, con la participación de la administración regional con 650.000 euros, a través del Fondo de Cooperación Local. El plazo de ejecución de las obras es de 10 meses.