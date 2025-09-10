Industria, biodiversidad y 'pequeños amos de casa' para que Burgos «siga creciendo»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El curso escolar no se desarrolla únicamente dentro de las aulas. También resulta conveniente salir, observar e interesarse por el entorno que nos rodea. Y Burgos, con La ciudad también enseña, tiene mucho que ofrecer a los alumnos de colegios, institutos y centros formativos. Nada más y nada menos que 132 actividades, de aquí en adelante, con el fin de reafirmar el «compromiso de la ciudad con la cultura».

De cara al presente curso, el Ayuntamiento de Burgos pretende poner en valor dos espacios de reciente creación. Por un lado, el centro de interpretación Burgos Industria ubicado junto a la cafetería del Fórum Evolución. Lo que se pretende, según indicaba este miércoles el concejal César Barriada, es poner en valor la «importancia» del tejido empresarial de la ciudad y dar a conocer las «salidas profesionales» que la ciudad es capaz de ofrecer a los jóvenes «el día de mañana». Para ello, además, se organizarán visitas de responsables de distintas compañías a centros educativos.

El segundo enclave de referencia será el Centro de Biodiversidad, reinaugurado el pasado mes de julio y pendiente de conectar con el Castillo, tal y como avanzó este periódico, a través de diferentes rutas turísticas.

De nuevo, La ciudad también enseña se sustenta en la participación de varias áreas municipales, desde Servicios Sociales hasta Salud o Medio Ambiente. Con el objetivo de que «la ciudad siga creciendo», se han incorporado novedades al programa, cuyo presupuesto ronda los 160.000 euros.

Una de las propuestas más llamativas para este curso es, sin duda, el programa Pequeños amos de casa. La idea surge de una prueba piloto para mayores, promovida por Servicios Sociales, que cosechó un «notable éxito». Ahora, lo que se pretende es afianzar valores de corresponsabilidad en el hogar desde la infancia.

También se abrirá el abanico a nuevas propuestas relacionadas con la danza, la música o el teatro. Asimismo, el Salón del Libro Infantil y Juvenil se erige como proyecto de referencia. En esta ocasión, según adelantó Barriada, el lema de la próxima edición será Cuentos a escena.