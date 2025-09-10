Fundación Caja de Burgos y Google Developers Group promueven la digitalización en las empresas durante 2025

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Fundación Caja de Burgos y el Google Developers Group (GDG) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de favorecer la divulgación de conocimientos y experiencias relacionadas con la innovación y la digitalización en el entorno empresarial de Burgos y provincia. En virtud de dicho acuerdo, suscrito por el responsable de Dinamismo Empresarial de la Fundación, Francisco Javier Cuasante, y el presidente de GDG, Javier López, ambas entidades desarrollarán en colaboración iniciativas bajo esas premisas con el fin de favorecer a su vez negocios sostenibles.

A través de esta iniciativa, ambas entidades pretenden consolidar una comunidad digital en Burgos que permita dar soporte a las necesidades de las empresas y favorecer el crecimiento de compañías tecnológicas que puedan competir a nivel nacional e internacional, disponiendo de profesionales competentes y con sus conocimientos actualizados.

La colaboración, que se establece por quinto año consecutivo, permite a la Fundación Caja de Burgos, comprometida con el mundo empresarial a través de sus diferentes programas y actividades, consolidar el Edificio Nexo como un catalizador de la digitalización y el emprendimiento.

Por su parte, Google Developers Group se afianza como nexo con la comunidad global de Google, lo que permite traer a Burgos ponentes tecnológicos de referencia a nivel nacional e internacional que favorezcan la divulgación de conocimientos y experiencias a la comunidad de desarrolladores y a los empresarios de la provincia.

A lo largo de los ejercicios anteriores se han desarrollado actividades como charlas y mesas redondas sobre la ética en la Inteligencia Artificial, ciberseguridad, el futuro de la transformación digital, visión y retos de la innovación digital en el sector industrial y aeronáutico y Cloud Talks, entre otras cuestiones.

Dos eventos se han constituido como citas imprescindibles en el calendario de la comunidad digital burgalesa: Morcillaconf, encuentro de tecnología de referencia en Castilla y León, y el Certamen de Innovación Digital, nacido al amparo de este convenio y del que ya se han celebrado dos ediciones, la última en abril de este mismo año, convirtiendo a Burgos en el epicentro de la innovación tecnológica.

Morcillaconf

La décima edición del Morcillaconf comenzará el viernes, 26 de septiembre, a las 19 horas en el Edificio Nexo con la mesa redonda ‘Tecnologías disruptivas en la Industria 4.0: IA, IoT y Big Data como motores de cambio’, que reunirá a cuatro de los mayores expertos en tecnologías aplicadas a la industria.

Laura Barquín (Michelin), Carlos Casellas (Deloitte) Lorena Gil (Grupo Antolin) y Silvia González (ITCL) abordarán cómo tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT) y el Big Data están transformando radicalmente los procesos en el sector industrial. Y el sábado, 27 de septiembre, el evento continuará en la Universidad Isabel I con charlas, talleres y morcilla IGP de Burgos para reponer fuerzas durante la jornada.