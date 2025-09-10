El Hospital Universitario de Burgos estrena cuatro angiógrafos de última generación

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El Complejo Asistencial Universitario de Burgos continúa con su proceso de mejora y renovación de equipos de alta tecnología a través de la adquisición de cuatro nuevos angiógrafos, y un TAC Espectral. Las actuaciones comenzaron a realizarse en el mes de julio, y actualmente, el hospital se encuentra en pleno proceso de formación de profesionales para los dos primeros angiógrafos ya instalados (el de Radiología Vascular y el de Hemodinámica).

En las próximas semanas se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes de Electrofisiología y Radiología Vascular, completando de esta forma la reposición de los cuatro equipos nuevos. Por otro lado, se prevé que, en 2026 se instale un nuevo TAC Espectral en Radioterapia, lo que supondrá un auténtico avance, por las prestaciones del mismo, en la atención a los pacientes burgaleses.

En este marco, la renovación de equipamiento médico juega un papel fundamental para mantener y mejorar los estándares asistenciales, optimizar la eficiencia operativa y garantizar diagnósticos y tratamientos precisos.

El angiógrafo de Hemodinámica está diseñado para abordar procedimientos cardiovasculares complejos con máxima precisión y rapidez. El destinado a Electrofisiología está optimizado para estudios y tratamientos de arritmias, ofreciendo una integración avanzada de imagen y flujo de trabajo.

Por su parte el destinado a Neurorradiología Vascular es un equipo esencial para procedimientos neurovasculares mínimamente invasivos y de radiología vascular intervencionista, con imágenes de alta resolución en tiempo real, mientras que el angiógrafo de Radiología Vascular será clave para procedimientos de radiología vascular intervencionista, con imágenes de alta resolución en tiempo real y herramientas específicas para embolizaciones y punciones/ablaciones.

Por su parte, el TAC Espectral de Radioterapia se trata de una tecnología de vanguardia que garantiza una planificación de tratamiento más precisa, gracias a su capacidad de diferenciación tisular avanzada.

La reposición de equipos, que comenzó en julio, se ha planificado de tal manera que el hospital siempre tenga equipamiento disponible para la atención asistencial, tanto planificada, como urgente, y que los trabajos de adecuación de espacios, desmontaje de equipos y posterior montaje de los nuevos, interfieran lo menos posible en la actividad asistencial.

Tal y como asegura Javier Sánchez, jefe del Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica del HUBU, «estos equipos permiten mejorar el trabajo de los profesionales en su día a día, reduciendo las dosis de radiación, agilizando los procedimientos que se realizan con ellos y facilitando la actividad desde la propia sala».

Además, «las prestaciones y la calidad de imagen son mucho más amplias y precisas, con lo que todo ello facilitará una mejor atención al paciente».