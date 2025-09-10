Ballesteros confiesa su «preocupación» por la Escuela de Música, aunque no contempla que su gestor desista

Cartel de protesta que denunciaba el curso pasado la situación de los profesores de la Escuela Municipal de Música en el acceso de la sede de Gamonal.TOMÁS ALONSO

Publicado por Laura Briones Burgos

La portavoz municipal y responsable de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros, se aferra a la orden aprobada por la Junta de Gobierno Local para instar al adjudicatario oficial de la Escuela de Música a dar continuidad al servicio hasta que se rubrique el nuevo contrato. Preguntada por la inquietud creciente entre las familias del alumnado y la incertidumbre que afrontan los docentes, sin noticias de cómo y cuándo arrancará el curso, la concejal confesaba que comparte la «preocupación» reinante, pero insistía en que desde el Ayuntamiento no se contempla otro escenario que el inicio de la actividad con normalidad, pues «a día de hoy no hemos recibido prueba de lo contrario», aseguraba en referencia a una posible renuncia de gestor hasta el pasado 4 de septiembre.

Aseguraba que ni siquiera puede suponer la decisión que tomará el adjudicatario, pese a que, reconocía, se reunía con él durante el verano, antes de que finalizara el acuerdo. Indicaba que una administración «no puede funcionar por intuiciones» y repetía que no existe notificación por escrito de que vaya a dejar de prestarse este servicio, para el que además se han cobrado ya las matrículas a los estudiantes que confirmaban su permanencia en junio.

Respecto al nuevo pliego, Ballesteros destacaba que «después de pasar por el área de Intervención, en el día de ayer -por el jueves- plantearon una serie de observaciones sobre aspectos que tienen que ser mejorados por parte de la Gerencia de Cultura y Turismo, que es quien elabora el documento». «Esperamos que en esta semana se pueda dar respuesta a lo trasladado para subsanar los errores que pueda haber en los pliegos y vuelva a Intervención para fiscalizarlo finalmente lo antes posible y someterlo a la aprobación de la Junta de Gobierno Local», añadía.

Cabe recordar que los docentes de la Escuela Municipal de Música expresaban esta misma semana su temor ante la «falta de información clara y oficial sobre el futuro inmediato de este servicio». Se reunirán esta tarde con la concejal responsable para trasladar sus dudas.