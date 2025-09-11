Cajaviva se suma al Día Solidario del Grupo Caja Rural para apoyar a los más vulnerables

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cajaviva vuelve a unirse este 11 de septiembre a una de las citas más significativas del calendario del Grupo Caja Rural como es el Día Solidario. La iniciativa, impulsada en colaboración con el equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA y el conjunto de entidades que conforman el grupo, vuelve a tener como objetivo principal reforzar su compromiso con la sociedad, especialmente con quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

En Burgos, la jornada también ha tenido su reflejo. Un grupo de trabajadores de Cajaviva ha posado frente a la oficina principal luciendo la camiseta verde, sumándose visiblemente a esta acción colectiva que busca seguir ampliando el alcance de la solidaridad en todos los rincones del país.

Como en anteriores ediciones, el Grupo Caja Rural donará el 20% del importe correspondiente a todas las pólizas de seguros que se formalicen a lo largo del día a proyectos sociales. Con esta acción, el grupo reafirma su propósito de mejorar la vida de personas y comunidades que requieren apoyo urgente, a través de una red de colaboración con asociaciones y entidades locales que aseguran que las ayudas se canalicen de forma directa y eficaz.

Además del compromiso económico, la jornada adquiere también un valor simbólico dentro de la cultura corporativa del Grupo Caja Rural. A lo largo del día, más de 9.700 empleados han sido invitados a vestir la ya característica camiseta verde que identifica la jornada, con la intención de visibilizar esta acción solidaria e invitar a los clientes a sumarse a ella desde cada oficina. La participación activa de la plantilla busca fomentar una cultura de proximidad y solidaridad desde el primer punto de contacto con la ciudadanía.

El Día Solidario es una iniciativa ya consolidada en la agenda del Grupo. A lo largo de los años, ha canalizado más de 850.000 euros hacia proyectos sociales, confirmando su impacto real y sostenido en el tiempo. En este proceso, también ha sido clave el papel del equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA, que se ha implicado de forma activa en la promoción de la jornada, convirtiéndose en "el más solidario del pelotón", como lo definen desde la propia entidad. En palabras del grupo, "la solidaridad se ha convertido en un auténtico sello de identidad del Grupo Caja Rural".

Con la celebración de esta nueva edición, Cajaviva y el resto de las entidades reafirman su compromiso con los principios de equidad, justicia social y redistribución de recursos, pilares que consideran fundamentales en su forma de entender la actividad financiera y el papel de las cooperativas de crédito en el desarrollo del territorio.