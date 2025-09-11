Vox Burgos priorizaría la reforma integral de El Plantío (con la idea del Burgos CF) antes que el túnel de la calle Santander

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox está a favor de un proyecto ambicioso para el estadio municipal de El Plantío, que permita duplicar la capacidad de público, y modernice de una vez por todas las instalaciones deportivas. Así se ha pronunciado el portavoz de la formación, Fernando Martínez-Acitores, tras reunirse con miembros de la directiva del Burgos CF.

Desde su punto de vista, abordar en estos momentos solo la tribuna del estadio se quedaría corto y, por tanto, este grupo de cuatro concejales es partidario de cambiar el contrato de concesión demanial que está en vigor para remodelar el estadio en su totalidad. "Hay que apostar y ayudar al equipo porque la directiva está pensando en Primera División y su idea representa mejorar una instalación municipal", resumía Acitores.

Desde esta formación política ven con buenos ojos una inversión compartida entre el club y el Ayuntamiento de Burgos y, de hecho, consideran que este proyecto es más prioritario que el túnel de la calle Santander. "Si estamos hablando de una inversión en el estadio de referencia de la ciudad de entre 30 y 40 millones de euros, donde el Ayuntamiento aportará 15 millones de euros y el resto, los otros 25 millones, el club, o los 60 millones de euros del túnel de la calle Santander, no sé qué es más prioritario para realizar en la ciudad", afirma, a la vez que se responde que ellos tendrían claro que para la ciudad sería mejor la reforma de El Plantío, en cuanto que reúne inversión pública y privada, mientras que el túnel es se financiará solo con las arcas municipales.

El portavoz de Vox considera que habrá que ser exigente con la propiedad del club para que se firmen unas garantías de que se cumpla en acuerdo de inversión entre ambas partes, a través de un nuevo contrato de concesión.

En cuanto a otro de los puntos de fricción entre la directiva y el equipo de Gobierno del Partido Popular, relacionado con si la obra se hace o no por fases, desde esta formación consideran que "por la dinámica de la obra" y para "evitar que se disparen los costes", parece más razonable y más eficaz una sola fase.

Sobre lo que Vox no tiene una idea cerrada, sino que opina que son cuestiones a acordar entre las partes, es sobre la alternativa para jugar los partidos durante las obras de reforma integral. "Habrá que estudiar lo que más convenga a todos", asegura, aunque no descarta que en función del ritmo de la obra podría jugarse en El Plantío. Añade que hay que escuchar al club si ellos prefieren jugar en un estadio provisional o portátil.

Para Vox abordar la mejora del estadio municipal, que seguirá siendo de titularidad pública, es un proyecto de ciudad y, por tanto, "cuanto más consenso político haya, mejor".