Herido en Burgos un menor de 13 años en un accidente en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un menor de 13 años, que circulaba en patinete, resultó herido anoche tras ser atropellado por un turismo en San Roque camino a Paraíso, en Villalbilla de Burgos.

El Servicio de Emergencias 1-1-2, que recibió varias llamadas a las 21.15 horas, informó que el menor resultó con una herida en la cabeza y que fue trasladado hasta el Hospital de Burgos. Al lugar del suceso se trasladaron agentes de Tráfico de la Guardia Civil y los servicios del Sacyl que atendieron al chico.