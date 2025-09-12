Herido en Burgos un menor de 13 años en un accidente en Burgos
El menor fue atropellado por un turismo cuando circulaba con un patinete en Villalbilla
Un menor de 13 años, que circulaba en patinete, resultó herido anoche tras ser atropellado por un turismo en San Roque camino a Paraíso, en Villalbilla de Burgos.
El Servicio de Emergencias 1-1-2, que recibió varias llamadas a las 21.15 horas, informó que el menor resultó con una herida en la cabeza y que fue trasladado hasta el Hospital de Burgos. Al lugar del suceso se trasladaron agentes de Tráfico de la Guardia Civil y los servicios del Sacyl que atendieron al chico.