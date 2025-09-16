Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos se posiciona a favor de la empresa adjudicataria de la Escuela Municipal de Música y urge al equipo de Gobierno del Partido Popular que tome medidas, a la mayor celeridad posible, para que el presente curso académico pueda arrancar el mes que viene.

Partiendo de la base de que existe un «claro desequilibrio económico» desde hace un par de años en el contrato, vencido el pasado 4 de septiembre, los socialistas critican la postura adoptada por el Ejecutivo, consistente en forzar al adjudicatario a prorrogar el contrato pese a estar «asfixiado» y viéndose obligado a realizar recortes porque «no cubre las necesidades para pagar al personal».

A fin de reconducir la situación, la edil del PSOE Nuria Barrio presentó este martes una proposición que se debatirá en el próximo pleno municipal. De entrada, los socialistas consideran imprescindible que se aseguren unas «condiciones dignas» para que el servicio se pueda seguir prestando con normalidad. Para lograrlo, la fórmula más adecuada sería, a su juicio, un procedimiento negociado sin publicidad.

Solo así, sostiene Barrio, resultaría factible realizar el «curso completo» con el mismo adjudicatario, el único capaz de garantizar la estabilidad del servicio al tenerlo «todo listo» en lo que a horarios, materias y listado de alumnos se refiere. Convencida de que «es posible arbitrar esta fórmula», la concejala socialista pide «amplitud de miras» al PP para «avanzar en paralelo» al recurso contencioso-administrativo presentado por la empresa, que podría optar por retirarlo si se mejoran sus condiciones.

No le cabe duda alguna a Barrio de que el gestor de la Escuela «desea continuar». De hecho, asegura que gracias las clases se han desarrollado durante los dos últimos años gracias su «profesionalidad» -también la del profesorado-. No en vano, insiste en la inviabilidad de hacer frente a los gastos salariales, de mantenimiento y suministros con los ingresos obtenidos. Aparte, señala que el adjudicatario se vio privado de los ingresos adicionales que hubiesen supuesto los Sábados musicales (42.000 euros al año), que no se llevaron a cabo, y la Escuela de Música de Verano, que contó con menos alumnos de los previstos.

Sobre las excusas dadas por la edil de Cultura, Andrea Ballesteros, en relación a la falta de medios humanos en la Gerencia y complejidad que conllevaba la actualización del estudio económico, Barrio afirma que, sin darse cuenta, se «atribuye la responsabilidad» a sí misma. En cualquier caso, cree que «tiempo han tenido para haberlo hecho antes del vencimiento».

En clave política, la proposición del PSOE pretende denunciar la «dejadez» y «falta de diligencia» del Ejecutivo municipal por no haber licitado a tiempo un nuevo contrato. Y la consecuencia, enfatiza Barrio, es que se generará un «grave perjuicio» a los cerca de 750 usuarios y los 25 trabajadores del centro.

«El equipo de Gobierno no está calibrando bien las consecuencias», sentencia la concejala socialistas a sabiendas de que, ante esta anomalía, muchos alumnos optarán por otras alternativas de cara a este curso. Sea como fuere, el PSOE respalda la movilización convocada para este jueves por parte de las familias y del cuerpo docente.

Si el conflicto se resuelve y el curso da comienzo el próximo mes, Barrio precisa que no se podría modificar el calendario porque ha de adaptarse al escolar. Lo que habría que hacer, en tal caso, sería «ajustar la cuantía económica a este periodo». Es decir, que el desembolso por parte de las familias sea menor al estipulado.