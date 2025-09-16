Ayala espera iniciar la reforma de la Casa de Cultura de Gamonal antes de 2027

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, considera que Gamonal necesita una «Casa de Cultura moderna». De ahí el proyecto de remodelación del inmueble que su equipo de Gobierno pretende llevar a cabo. Siendo consciente, eso sí, de que «comprometer plazos en la administración es un deporte de riesgo».

Lo que sí da prácticamente por sentado la regidora es que las obras arrancarán antes de 2027, o al menos antes de terminar el mandato. Esa es su intención, pues «lo importante es que avancemos». Así pues, la nueva Casa de Cultura entraría en funcionamiento a partir de la próxima legislatura. Sin fechas en el horizonte porque sería aventurarse demasiado.

Obviamente, una intervención de tal calado requiere una alternativa para los vecinos del barrio más populoso de la ciudad. La opción que contempla el Ejecutivo de Ayala es aprovechar el antiguo Ayuntamiento de Gamonal. Concibiéndolo, según la regidora, como un «centro social» que disponga de diferentes salas en las que se puedan desarrollar actividades de ocio.

Sobre esta y otras intervenciones habló este martes Ayala en el parque Félix Rodríguez de la Fuente a un grupo de vecinos con ganas de escuchar sus propuestas y plantear las suyas propias. Rodeada de su equipo, inicia ahora una suerte de gira por los barrios de la ciudad para relatar lo que se ha hecho hasta ahora y obtener un «feedback» de la ciudadanía. En el caso de Gamonal, y del Distrito Este en general, aseguró que es la zona «donde más hemos invertido en lo que llevamos de legislatura sin duda alguna».

Refiriéndose a la ciudad en su conjunto, la alcaldesa remarcó que actualmente hay 42 millones de euros, procedentes de los 72 que dejaron los remanentes, en fase de ejecución. Aparte, cerca de 7 millones ya han sido licitados a expensas de adjudicación y quedarían otros 18 pendientes de ello.

Más allá de sacar pecho ante lo que califica de «inversión histórica en la ciudad de Burgos», Ayala puso el foco sobre Gamonal para criticar, entre otras cosas, «incumplimientos flagrantes» del PSOE durante el anterior mandato. Sin ir más lejos con el parque Félix, cuyas obras «empezaron con este equipo de Gobierno y tuvimos que hacer una transformación del proyecto porque no era correcto».

También sacó a colación el pueblo antiguo de Gamonal, «atascado» durante décadas y pendiente de la construcción de vivienda pública. El número de pisos, como ya se sabe, dependerá de la captación o no de fondos europeos. En principio, la resolución debería concretarse a lo largo de este mes.

«Los plazos son importantes, pero al final lo importante es que la obra se haga». Así justificaba Ayala los retrasos en dos obras específicamente diseñadas para mejorar la movilidad en el barrio: el carril bici de la avenida de la Constitución y el aparcamiento disuasorio del Silo. En este sentido, esgrimió que «pueden surgir problemas de diferentes tipos». No en vano, aseveró que el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, «está encima permanentemente de las empresas para que se logre acabar cuanto antes».

En materia de ocio, la regidora quiso hacer ver que se ha apostado más que nunca por la organización de eventos en el Distrito Este. En las fiestas de San Pedro, con «la mejor sesión de fuegos artificiales» en Capiscol. También «llevando la Navidad tanto en la plaza de Santiago como en Francisco Grandmontagne» o expandiendo la Fiesta de las Flores a Gamonal.

Dejando a un lado la zona este, cero novedades en relación al proyecto de remodelación de El Plantío. «Mientras no tengamos el proyecto, el Ayuntamiento no se va a pronunciar», señaló Ayala convencida de que resultaría «frívolo» hacer declaraciones al respecto sin contar con información detallada.