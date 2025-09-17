«La vida de Javier Urra es entretenida, apasionante y volcada en la Psicología»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La vida brinda, de vez en cuando, regalos increíbles. Como aquel encuentro en la Feria del Libro de Madrid entre una joven e inquieta periodista, la burgalesa Jimena Bañuelos, y el archiconocido psicólogo Javier Urra. Quién les iba decir, en aquel 2007 que ahora parece tan remoto, que ella acabaría escribiendo su biografía casi dos décadas después.

La vida también brinda, muy de ciento en viento, casualidades magníficas. Como el hecho de que, justo dentro de un mes, ambos presenten Pasión por la Psicología (Dyckinson, 2025) en Burgos. En la sala Polisón del Teatro Principal, a partir de las 19:30 horas, para más señas. Y el azar, tan sutil como caprichoso, ha querido que Pedro Piqueras, autor de un cariñoso saludo a Javier y Jimena a modo de prólogo en el libro, presente hoy mismo su segunda novela en el Museo de la Evolución Humana (MEH).

No sería de extrañar que Bañuelos haya empezado a tachar días en el calendario. Como es lógico, afronta el estreno en sociedad de Pasión por la Psicología -con permiso de la última edición de la Feria del Libro en el parque del Retiro, donde se hartaron de firmar ejemplares- con «especial ilusión». En primer lugar, porque juega en casa. En segundo, y lo mismo sucederá de ahí en adelante, porque se trata de «una oportunidad muy buena para dar a conocer la vida de una persona muy relevante en su campo». Y también, aunque no lo diga, fuera de él. Porque la trayectoria vital de Urra, más allá de su profesión, también era digna de ser contada.

Urra y Bañuelos trabaron amistad como quien no quiere la cosa. La periodista le contó su dura lucha contra la leucemia y la aparición de aquel donante alemán anónimo -su Hans- que le salvó la vida. Entre alegrías -las más- y sinsabores -los menos-, han sido capaces de trazar un largo viaje desde Estella (Navarra) hasta Alcolea del Pinar (Guadalajara) con numerosas paradas en Madrid. Anécdotas, curiosidades, confesiones en charlas que luego se transcriben y plasman sobre el papel. Una VIDA, con mayúsculas, que ayuda a comprender sentimientos propios y ajenos.

«La verdad es que la vida de Javier Urra es entretenida, muy apasionante, siempre volcada en la Psicología». A Bañuelos no le cabe duda de que la presentación de este libro -su segundo después de Aún tengo la vida (Sar Alejandría, 2018)- resultará «muy enriquecedora». Para el público, para Javier y para ella misma. También para el periodista Antonio José Mencía, encargado de conducir el evento.

Encantada con la acogida de Pasión por la Psicología, esta «burgalesa de pro» no ve el momento de volver a un sitio tan «emblemático» como el Teatro Principal. Y es probable, conociéndola, que acabará cantando el Himno a Burgos con su gran amigo de inconfundible bigote.