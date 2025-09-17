García demanda mejoras en la infraestructura eléctrica para no limitar el crecimiento económico

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

«La preocupación de los empresarios de Castilla y León de disponer de más potencia eléctrica es una reivindicación que estamos transmitiendo desde el Gobierno regional al central». Así se expresaba la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, durante la visita a la nueva Oficina de Empleo de la calle Juan de Padilla.

García explicó que Mañueco habló de esta cuestión en la última reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Las empresas hacen esfuerzos, así como los trabajadores y la Junta de Castilla y León con sus políticas de poner a disposición de nuestro tejido empresarial suelo industrial, pero luego ocurre que, en muchos casos, el desarrollo se ve limitado por la falta de infraestructuras eléctricas y de suministro», afirmó, a la vez que recalcó que se nota más esta necesidad en las provincias más industrializadas de la región con Burgos, entre ellas.

De esta manera, aboga porque el Gobierno regional va a seguir siendo reivindicativo en esta cuestión «porque el desarrollo de las infraestructuras energéticas corresponde al Gobierno de España». La preocupación de Castilla y León es que los datos de crecimiento empresarial en la Comunidad Autónoma se puedan ver limitados por esa falta de infraestructuras básicas.

García aseguró que las empresas se ponen en contacto con el Gobierno regional para plantear este problema con la falta de suministro eléctrico, sin embargo, no pudo dar datos de ninguna empresa que efectivamente se haya tenido que ir de la Comunidad por esta cuestión concreta. Desde su punto de vista, la afectación puede estar más relacionada con aquellos casos de empresas que necesiten crecer en su desarrollo. «Este problema de suministro y de las infraestructuras eléctricas es generalizado en toda nuestra Comunidad Autónoma», concluyó.