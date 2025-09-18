San Millán y Hernando pactan incorporar a miembros de la otra candidatura a su directiva si salen elegidos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Los dos aspirantes a la presidencia de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) evidenciaron este jueves, en la víspera de las elecciones en la patronal burgalesa, que la contienda en las urnas no ha roto los puentes y que las relaciones entre ambos siguen siendo «perfectas».

Hasta el punto de los dos están de acuerdo en que, sea quien sea el ganador del proceso electoral, se incorporarían componentes de la candidatura contraria en el Comité Ejecutivo. En este sentido, San Millán zanjó que «gente de su equipo es muy válida y gente de mi equipo es muy válida».

La Junta Directiva de FAE es quien tiene que respaldar con sus votos la propuesta de los miembros de ese Comité que nominará el nuevo presidente. Se trata de un mero trámite, ya que la mayoría de los votos que dan la presidencia posteriormente validan al equipo del líder de la patronal.

Fair play en público

Un ejemplo de fair play que San Millán y Hernando dejaron entrever minutos antes de asistir a los actos de celebración del 50 aniversario de la factoría de Adisseo en el polígono de Villalonquéjar, en presencia de una amplia representación del tejido industrial y empresarial burgalés, además de las instituciones públicas. Entre los asistentes, también se encontraba el todavía presidente de la patronal, Miguel Ángel Benavente.

«Hemos estado reunidos, tenemos los mismos objetivos», recalcó San Millán mientras insistía ante los medios de comunicación, en una comparecencia junto a Hernando, que «las relaciones entre él y yo son perfectas» y «vamos a ir a luchar por el bien».

Pese a esa buena sintonía entre los líderes de ambas candidaturas, el choque será inevitable este viernes cuando se celebre el proceso electoral para elegir a quien será el presidente de la patronal burgalesa.

Unos comicios a los que se ha llegado, a juicio de San Millán, porque «él quiere ser presidente y yo quiero ser presidente» y, como en el fútbol, «solo gana uno la Liga». No en vano, quiso recalcar la «buena sintonía» que existe entre ambos pese a su más que evidente rivalidad.

Hernando secundó las palabras de San Millán, aunque aprovechó para reiterar el mensaje de que prefiere el «cambio». De esta forma, volvió a señalar que, en su opinión, su oponente es partidario de la continuidad «porque piensa que así nos va bien». El aludido, por su parte, lo desmintió a continuación mientras replicaba que «tengo mi propio criterio y por eso me presento».