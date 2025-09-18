Un jardín más grande que el Parral con juegos de agua y un chiringuito unirá el HUBU con la estación

Los concejales Juan Manuel Manso y Carlos Niño, en una imagen de archivo de su visita a la parcela frente al HUBU que tendrá usos medioambientales y saludables.SANTI OTERO

Un jardín más grande que el Parral, un nuevo espacio verde para disfrutar, un parque lineal y una vía verde que, de paso, sirve de parapeto natural que amortigüe el efecto de las avenidas de gran capacidad que discurren en paralelo en las zonas residenciales próximas. Todo eso y algo más será el espacio natural paralelo a la avenida Islas Baleares y su continuación, dedicada a los Príncipes de Asturias, planteado por el Ayuntamiento y diseñado "con gran cuidado del detalle" por Ajo Taller de Arquitectura.

La propuesta se licitará en los próximos meses, con la intención de ejecutarla entre 2026 y 2027. Saldrá a concurso por 3,8 millones, de los que 2,7 se incorporarán en las cuentas del próximo ejercicio. El plazo estimado de obra ronda los 15 meses.

Los concejales de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan Manuel Manso y Carlos Niño, comparecían juntos para trasladar el contenido de una intervención que va más allá del mero ajardinamiento de la franja ubicada entre "dos de las infraestructuras más importantes de la ciudad, como son el Hospital Universitario de Burgos y la estación de ferrocarril", precisó el segundo. "Se trata de un proyecto de suma importancia para la calidad ambiental y paisajística de la ciudad, pues pretende, ante todo, mantener la biodiversidad urbana e incrementar la de esta zona en concreto", añadía, para indicar que se plantarán distintas especies de árboles, de gran tamaño algunos, incluso frutales, y arbustos aromáticos.

El resultado, que transformará un total de 131.165 metros cuadrados y se extiende a lo largo de más de dos kilómetros, también redundará en la mejora de la movilidad, pues incorpora hasta 3,5 kilómetros de carril bici, para cuya construcción será preciso demoler buena parte del actual trazado, para sacarlo de las zonas de disfrute y colocarlo en el lateral del jardín próximo a la avenida Príncipes de Asturias.

El proyecto, cuya redacción ha costado 44.352 euros, IVA no incluido, contempla además varias áreas de recreo y descanso para los ciudadanos. Así, según detalló Manso, habrá dos circuitos de calistenia, juegos infantiles, un circuito de obstáculos y fuentes interactivas con juegos de agua, "algo que prolifera en otros puntos de España y Europa, pero que actualmente no existe en Burgos".

También se contemplan áreas de pícnic y de terapia ambiental, como un circuito sensorial cerca del futuro centro sociosanitario del Graciliano Urbaneja, que finalmente, según avanzaron ambos concejales, sí llegará, aunque posiblemente la obra no pueda comenzar en el presente mandato. Cinco puntos protegidos con pérgolas ofrecerán sombra a lo largo del recorrido para favorecer el descanso en periodos de calor. En la zona más próxima al HUBU se levantará un chiringuito.

Niño destacó la colaboración de distintas áreas municipales en la iniciativa, que, además, incluye sugerencias de diversas asociaciones locales, tales como Burgos en Bici, Andando Burgos y entidades sociosanitarias. Estas últimas, precisó, trasladaban la necesidad de cuidar la accesibilidad del nuevo parque y añadir espacios para realizar ejercicios físicos. Este jardín urbano también se plantea como lugar de esparcimiento para los usuarios del vecino complejo hospitalario, hasta el que llegará el carril bici proyectado, con la intención de conectarlo en un futuro con las dependencias del Divino Valles, que albergarán la Facultad de Medicina.

Preguntado al hilo por el vial que enlazará ambos centros sanitarios, Manso confirmó que se construirá y que será financiado por la Junta de Castilla y León, como parte de las obras para las nuevas instalaciones docentes, junto con la adaptación del antiguo hospital y la construcción de nuevos edificios.