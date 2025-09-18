Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Después de destinar más de 12 millones de euros en los tres últimos años para que pymes y multinacionales puedan mejorar su ciberseguridad, adquirir maquinaria más moderna o mejorar sus procesos productivos, la Junta de Castilla y León pretende seguir «trabajando» en la misma línea con el objetivo de «ofrecer confianza a las empresas» y favorecer, a base de ayudas e incentivos fiscales, el asentamiento de nuevas compañías en la región.

«Castilla y León es una Comunidad atractiva», declaraba este jueves la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, nada más llegar a la factoría de Adisseo en Burgos para celebrar su 50 aniversario. No desaprovechó la ocasión, como era de esperar, para destacar la «evolución» del índice autonómico de crecimiento industrial, que se sitúa en un 2,4% mientras la media nacional es del 0,6%.

Según la vicepresidenta, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha sido capaz de aportar «estabilidad» y «certidumbre» no solo al tejido empresarial, sino también a las familias que deciden asentarse en la Comunidad. Por ello, insistió en el compromiso de mantener una política activa capaz de atraer «industrias y talento» mediante la generación de «oportunidades».

Sobre Adisseo, la también consejera de Familia puso en valor el hecho de ser la única empresa de toda la Unión Europea que elabora hidroxianálogo de Metionina Rhodimet AT88. Para ello, la compañía ha tenido que hacer frente a un incremento de su capacidad productiva.

La multinacional (propiedad de corporación china Bluestar) también trabaja, en paralelo, para poner en marcha una nueva línea de productos durante el primer trimestre de 2026. Tal y como detalló el director de la fábrica de Adisseo en Burgos, Gerardo Juez, se ha creado una veintena de empleos que se suman a una plantilla que, en la actualidad, ronda las 170 personas.

Mucho ha llovido desde que la antigua Sodeti se instaló en el polígono de Villalonquéjar en 1975. Desde entonces, esta empresa burgalesa especializada en la elaboración de aditivos para alimentación animal no ha dejado de crecer. Su primer gran salto se produjo a principios de la década de los 90, cuando fue adquirida por firma francesa Rhone Poulenc. A finales de siglo, pasaría a manos de Aventis y, desde 2002, lleva el nombre de Adisseo.

Deseando que la compañía permanezca en la ciudad otros «50 años y muchos más», la alcaldesa, Cristina Ayala, quiso poner de manifiesto -en presencia del CEO de Adisseo, el doctor Hao Zhigang- que «Castilla y León y Burgos tienen las mejores condiciones para que las empresas vengan a desarrollar su proyecto de éxito». Entre otras cosas, puntualizó, porque se garantiza un «marco de estabilidad y fiscal muy agradable y atractivo».

Como siempre en estos casos, Ayala sacó a relucir una vez más la apuesta de su equipo de Gobierno por «la cultura y el patrimonio junto a la industria». Y lo hizo, aparte de ensalzando el papel de la Junta a la hora de ayudar a las empresas a implantarse, remarcando la apuesta de su Ejecutivo por «mejorar nuestros polígonos». Dicho esto, no dudó en felicitar públicamente a Adisseo por «estos 50 años de éxito» y los que están por venir.