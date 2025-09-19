Nacho San Millán: Nuevo presidente de FAE Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La pugna en el seno de la patronal burgalesa para elegir presidente ya ha dado frutos. Tras unas semanas de incertidumbre cargadas tanto de buenas intenciones como de reproches cruzados, la batalla cuasi amistosa entre Andrés Hernando, presidente de Femebur, e Ignacio San Millán, presidente de la Asociación de Desarrollo Logístico de Burgos, ha deparado un ganador en las urnas tras la votación de los 103 miembros que componen la Junta Directiva de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos.

El proceso estuvo conducido por la junta directiva electoral presidida por el presidente saliente, Miguel Ángel Benavente, y ambos aspirantes asistieron al proceso y al recuento de votos sentados juntos en la primera fila del salón de actos de la Casa del Empresario.

Los empresarios, o más bien sus respectivos representantes en las diferentes asociaciones y federaciones sectoriales que componen la FAE, han hablado y han determinado que quien presidirá la patronal burgalesa durante los próximos cuatro años sea Nacho San Millán.

La votación dejó un resultado favorable a San Millán que sacó tres votos más que Hernando. Cabe señalar que en la votación se produjeron tres abstenciones.

Tras conocerse el resultado de la votación, el nuevo presidente dio la enhorabuena a Hernando por ser un "rival muy difícil" y aseguró a los empresarios presentes en el salón de actos que arranca una "nueva etapa" para "reconducir la casa de todos los empresarios". También tienes la mano a su rival porque "en FAE no hay ni vencedores ni vencidos", ofreció a Hernando.

Las promesas del nuevo presidente

Durante la campaña electoral, el nuevo líder de la patronal burgalesa se presentó ante las distintas asociaciones con un programa bajo el brazo que ahora deberá llevar a la práctica.

Ignacio San Millán llega a la presidencia de FAE desde la experiencia interna y con una propuesta que busca preservar los logros de la etapa anterior, actualizar lo necesario y restaurar la unidad de la patronal burgalesa. Los electores han valorado que su candidatura era la opción más adecuada para devolver la calma al interior de la organización y reforzar su papel institucional.

San Millán apuesta por un liderazgo más dialogante y por abrir espacios de encuentro con los sindicatos, abordar el absentismo y la escasez de mano de obra, y activar líneas de colaboración con las instituciones.

Su proyecto incluye revisar los estatutos de FAE para mantener el principio de igualdad entre asociaciones, evitando el voto ponderado que, a su juicio, generaría privilegios innecesarios y abriría la puerta a una presidencia perpetua del sector metalúrgico.

Se comprometió a dar voz plena a organizaciones como Asemar (Aranda) y FAE Miranda, históricamente relegadas en el núcleo ejecutivo y su planteamiento busca una patronal horizontal, con representación equilibrada, que mantenga la autonomía política y recupere el diálogo sin renunciar a su papel crítico cuando sea necesario.

Con un discurso basado en la continuidad reformista, la equidad representativa y la independencia institucional, Ignacio San Millán toma las riendas para lograr una FAE fuerte, cohesionada y útil para todas las asociaciones, desde el comercio hasta la industria, sin que unas tengan más voz que otras.