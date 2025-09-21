La ampliación del ‘puerta a puerta’ en Burgos con un coste de 600.000 euros llegará en otoño

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La ampliación del servicio de recogida de residuos 'puerta a puerta' para el comercio y la hostelería está más cerca. A lo largo del otoño podría entrar en marcha y, así, ambos sectores se ahorrarán paseos hasta los contenedores de basura más cercanos a sus establecimientos, ya que los operarios de Urbaser les recogerán las dos fracciones que quedaban por incluir en este sistema de recogida ‘a domicilio’: resto (lo que va al contenedor gris) y envases (contenedor amarillo).

Para poner en marcha estas nuevas funciones se ha optado por modificar el contrato con la empresa adjudicataria del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, que recibirá 617.000 euros anuales, la cantidad en la que se ha estimado el coste de las nuevas funciones a añadir a las tareas que ya realizan.

El ‘puerta a puerta’, gratuito para los usuarios y obligatorio para los sectores indicados, funciona por toda la ciudad y, por tanto, se beneficiarán hosteleros y comercios de todos los barrios de Burgos.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente, que preside Carlos Niño, se han estudiado los costes que, a principios de año, se hablaba de 630.000 euros, y la propuesta ha sido admitida por Urbaser. Al ser una modificación del contrato existente, se prevé que entre en funcionamiento de manera rápida, una vez que se fiscalice por parte de los técnicos municipales este cambio. Niño confía en que incluso dentro de un mes esté resuelta la cuestión administrativa para comenzar con estos trabajos a continuación.

Un operario lleva los contenedores de vidrio de los establecimientos de hostelería hasta el camión de recogida.TOMÁS ALONSO

En esta mejora del servicio ha tenido que ver mucho la Federación de Hostelería que, en las reuniones para revisar el funcionamiento del ‘puerta a puerta’, sugirió la posibilidad de ampliar a todas las fracciones la recogida.

Comenzó a funcionar el 30 de enero de 2023 con el vidrio, la materia orgánica y el papel y cartón. En un principio hubo quejas de comerciantes y hosteleros y también por parte de la ciudadanía que no comprendía que se sacara la basura a la calle, porque en algunos puntos daba mala imagen. Sin embargo, se fueron ajustando los horarios y ahora ya el grado de satisfacción es alto, como comenta el presidente de los hosteleros, Enrique Seco.

Solventados aquellos problemas, se vio que el servicio era muy interesante y enseguida se comentó la posibilidad de que se ampliase a todas las fracciones. Llevaban esperando varios meses a esta modificación del contrato y están deseando que pueda comenzar. «No nos han comunicado nada sobre la fecha para comenzar, pero es una buena noticia», señala Seco, que es uno de los usuarios y que recuerda que se pidió al poco tiempo de comenzar. Así, añadía que sería «una gozada» porque se genera mucho plástico en la hostelería procedente de los envases en los que vienen envueltos los alimentos que usan en las cocinas.

Otra de las partes implicadas en esta ampliación del contrato es Urbaser y la empresa ya se ha pronunciado favorablemente, según comenta Niño. El popular añade que con este aumento del presupuesto tendrá que poner los medios materiales y humanos que sean necesarios para llevarse el plástico y el resto que saquen a la puerta de sus establecimientos los hosteleros y los comerciantes.

El ‘puerta a puerta’ funciona con unos contenedores que Urbaser dejó en los establecimientos, excepto con el cartón que se apila y se deja en los puntos indicados. Esos contenedores tienen los datos de cada local y así una vez vaciados regresan a su origen. A las horas establecidas, se recoge la fracción que toca a través de unas rutas que siguen los operarios de la empresa para la mayor eficacia del servicio.

El vidrio se recomienda dejar sin bolsa en el cubo, mientras que la basura orgánica, igual que para los ciudadanos, se recoge con la bolsa de compostaje. Esta fracción es la que se recoge con más frecuencia de lunes a domingo en horario de tarde después de las comidas, que es cuando se generan los restos. Durante el pasado año 2024, se recogieron casi 300.000 kilos de materia orgánica a través de este sistema, mientras que en contenedores fueron 1.318.740 kilos.

Hasta ahora también se recogía el film que envuelve las mercancías grandes, pero faltaba el resto de envases que van al contenedor amarillo.

Los 617.000 euros anuales que recibirá Urbaser por la ampliación del contrato se suma a los 17,6 millones de euros que se paga por el conjunto del servicio de recogida de basuras y limpieza urbana, tras la revisión de precios que se aprobó a finales de 2024 en Junta de Gobierno. El coste anual pasó de 15.963.513 euros a 17.592.154 euros, lo que supone que el canon anual se incrementó en 1.628.641 euros, un 10,2%.

El Ayuntamiento de Burgos adjudicó a la empresa Urbaser la gestión de la recogida de basuras y la limpieza de las calles en abril de 2022. Dos años después, según lo recogido en el contrato del que se ha ejecutado el 20%, se estipulaba una revisión de precios y en 2024 es cuando se abordó la cuestión.

El grupo municipal socialista, en palabras de Josué Temiño, pedía el pasado febrero prudencia a la hora de ampliar el contrato por sumar nuevos costes, en un momento en el que estaba prevista la subida de la tasa de basura. Sin embargo, este incremento no se aprobó en el Pleno del pasado 5 de septiembre y, de momento, el coste repercutirá en las arcas municipales con la tasa que sufragan los ciudadanos sin modificar.

El responsable municipal de Medio Ambiente, Carlos Niño, consideró que esta propuesta, que partió de los hosteleros hace varios meses, es interesante y opina que «sería un error» no llevarla adelante porque permitiría mejorar la recogida selectiva en dos colectivos profesionales que generan decenas de kilos de residuos. «Todo lo que mejore la recogida es interesante», considera el concejal popular, que añade que esta ampliación es un paso más en el ‘puerta a puerta’ que estaba recogido desde el inicio.