Ayala insiste en que la Escuela Municipal de Música empezará «cuanto antes»

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, insistía ayer en que la idea del equipo de Gobierno es que el tiempo que esté la escuela municipal de música sin clases sea «el mínimo posible». Una declaración de intensiones que llega un día después de que se conociera, a mediodía del viernes, la resolución del juzgado que ordenaba que el adjudicatario del contrato siguiera prestando el servicio al elevar un recurso contencioso administrativo contra la continuidad de las clases en la situación actual.

Ayala explicaba ayer que «nosotros lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento es ir por el libro, exigirle cuando un señor, en este caso quien presta este contrato, había ya cogido las matrículas de las personas, de los más de 700 alumnos que hay en la Escuela de Música, todo parecía indicar que su intención era seguir dando el servicio y por tanto nosotros lo que hemos hecho es seguir el libro jurídico, por decirlo de alguna forma, seguir el libro administrativo»

Ayala, en línea con el mensaje que se trasladó ayer en el Pleno municipal, recordó que hasta el 12 de septiembre «no había nada por escrito que indicara que el «el prestatario no iba a seguir prestando el servicio y a partir de entonces fue cuando toda la maquinaria del ayuntamiento efectivamente se puso a trabajar y requiriéndole, en este caso, que efectivamente prestara el servicio». En este sentido, apuntó que el auto del juzgado es «muy significativo», ya que lo que «dice es que lo que alegaba el prestatario para no prestar el servicio no está justificado y no lo ha acreditado y por tanto a lo que le obliga el auto es efectivamente a prestar el servicio».

Y lo que desde el Ayuntamiento se ha hecho, «en este caso desde la Concejalía de Cultura, que ha estado muy encima de este tema, es requerirle para que de forma inmediata cumpla el auto del juez y efectivamente el servicio se pueda prestar cuanto antes». A partir de ese momento, la alcaldesa insistió en que el empeño del equipo de Gobierno es que el regreso de las clases «sea el mínimo tiempo posible porque, insisto, todos los indicios parecían indicar que se iba a seguir prestando el servicio porque si no, no hubiera recogido las matrícula». Con ese objetivo, desde el viernes por la tarde estuvo la concejala de Cultura, Andrea Ballesteros hablando con las partes implicadas, con los profesores, así como representantes de la oposición.

Ayala recordó la iniciativa conjunta aprobada por el Pleno del viernes para que continúen las clases en la escuela municipal de música «porque todos estamos en lo mismo, que funcione cuanto antes la Escuela de Música y con el prestatario también».

No obstante, la alcaldesa es consciente de que se puede recurrir el auto del juez, por lo que «iremos viendo cómo avanza el tema. Lo que nosotros queríamos desde el Ayuntamiento es tener una posición jurídica que nos permitiera seguir avanzando, sea con el actual prestatario o sea con otro contrato diferente».

En este sentido, también recordó que el lunes habrá una reunión con el adjudicatario de la escuela municipal de música para que «nos diga cuándo y en qué manera va a empezar a prestar el servicio y desde luego desde el ayuntamiento le vamos a requerir para que lo haga cuanto antes posible». E insistió en que el auto es «clarísimo, diciendo que no está acreditado lo que el prestatario decía que ocurría y por tanto a obligarle a prestar el servicio».