El festival de Burgos que pone el broche de oro con Rozalén (y la compañía de Fetén Fetén)

Vista de la Plaza Mayor durante el concierto de Rozalén con Fetén Fetén.Oscar Corcuera

Quedaba el gran broche, la guinda para un festival que, como dice su director, Héctor Aguilar, quiere «seguir creciendo en calidad y comodidad». Y la calidad para el cierre la pusieron, en el escenario principal de la Plaza Mayor, Rozalén y Fetén Fetén, con una plaza llena y rendida y un cielo con nubes que finalmente respetó un festival al que también le ha acompañado la temperatura, a pesar de que la jornada del domingo pedía, mínimo, sudadera. Aunque es cierto que en algún momento cayeron cuatro gotas que obligaron a desplegar por momentos los paraguas, pero todo quedó en un conato de aguacero.