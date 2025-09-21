El Correo de Burgos

El festival de Burgos que pone el broche de oro con Rozalén (y la compañía de Fetén Fetén)

El Tribu cierra tres días de animación y diversión por las calles de Burgos

Vista de la Plaza Mayor durante el concierto de Rozalén con Fetén Fetén.

Vista de la Plaza Mayor durante el concierto de Rozalén con Fetén Fetén.Oscar Corcuera

Publicado por
El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Creado:

Actualizado:

Quedaba el gran broche, la guinda para un festival que, como dice su director, Héctor Aguilar, quiere «seguir creciendo en calidad y comodidad». Y la calidad para el cierre la pusieron, en el escenario principal de la Plaza Mayor, Rozalén y Fetén Fetén, con una plaza llena y rendida y un cielo con nubes que finalmente respetó un festival al que también le ha acompañado la temperatura, a pesar de que la jornada del domingo pedía, mínimo, sudadera. Aunque es cierto que en algún momento cayeron cuatro gotas que obligaron a desplegar por momentos los paraguas, pero todo quedó en un conato de aguacero.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de la actuación de Barry B.

Imagen de la actuación de Barry B.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de público en el festival Tribu.

Imagen de público en el festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de la actuación de Barry B.

Imagen de la actuación de Barry B.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

Imagen de actuaciones del festival Tribu.

Imagen de actuaciones del festival Tribu.Oscar Corcuera

Burgos vibra con el festival Tribu

tracking