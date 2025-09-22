Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La prevención de incendios y la seguridad de quienes disfrutan de la naturaleza en Fuentes Blancas y en el cerro de San Miguel, están detrás de una importante campaña de tratamiento silvícola que va a afectar durante este final de año y en 2026 a un total de 90 hectáreas.

Los trabajos van a comenzar a mediados de octubre en el entorno de la Cartuja y seguirán hacia el parque de Fuentes Blancas (60 hectáreas), donde, como ha asegurado el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, no se ha intervenido desde que se reforestó en los años 50 del siglo pasado toda esta zona "a base de coníferas". Más tarde, la campaña, que se desarrolla con el contrato de mantenimiento del Cinturón Verde -en manos de la empresa Crece- se trasladará a las cercanías del Castillo, donde se actuará en otras 30 hectáreas.

El popular ha explicado que se ha decidido adelantar las tareas, ya que se planificaron 250 hectáreas por año a lo largo de cinco anualidades, con el objetivo de proteger al máximo el Cinturón Verde de los incendios, cada vez más graves como se ha visto durante todo el verano.

La falta de mantenimiento durante décadas en la zona de Fuentes Blancas, explica Niño, hace necesaria una intervención porque aquella reforestación tuvo bastante éxito y de forma natural empezaron a salir otras especies como quejigos y otras. En la actualidad, muchas de esas coníferas están secas y ante la abundante densidad arbórea que existe se harán clareos para facilitar que las especies autóctonas puedan crecer en una zona donde existe mucha competencia entre árboles que provoca que muchos acaben secándose. Es una masa que tiene "mucha edad", como precisa Pedro Renuncio, responsable de la empresa de mantenimiento del Cinturón Verde.

Unos ciclistas pedalean por las sendas en la zona de la Cartuja de Miraflores.TOMÁS ALONSO

No se ha concretado un número de árboles afectados precisamente por esa gran densidad y porque depende del estado de cada ejemplar, pero sí se ha indicado que se podría actuar en uno de cada cuatro o en uno de cada seis. Renuncio ha detallado que el clareo podría realizarse entre 200 y 300 pies por hectárea. Tampoco se descarta que algunos puntos, si se concentra mucha poda, pueda haber alguna plantación de nuevos ejemplares, que se concretará según avancen las tareas.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente se pretende hacer una campaña de difusión de estas labores, ya que siempre que se actúa sobre el arbolado, surgen rápidamente movimientos contrarios a las talas y clareos. Y, para ello, además de difundir estas tareas a través de los medios de comunicación, se ha contado con la Fundación Oxígeno, que va a realizar paseos educativos, para dar a conocer los criterios forestales que justifican esta actuación.

Roberto Lozano, representante de esta asociación, comenta que a veces es impactante cuando "vemos talas y podas importantes" y, desde su punto de vista, es necesario que la ciudadanía entienda bien el trabajo. Así, por ejemplo, explicaba que la zona de la Cartuja no es un bosque autóctono, sino que son especies que en su día se plantaron y que necesitan un mantenimiento para seguir creciendo en buenas condiciones. Más de un millar de personas entre escolares y público adulto van a tener la oportunidad de visitar los trabajos que se van a realizar entre octubre y noviembre. Una de las curiosidades más relevantes es que al tratarse de una zona forestal muy densa se va a trabajar como "se hacía antes" y, en los puntos donde no se pueda meter maquinaria pesada, serán parejas de mulas los que acarreen la madera que se tale para evitar, en la medida de lo posible, daños en el suelo.