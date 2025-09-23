Estos son los cocineros con estrella Michelin que se unen al primer Festival de la Morcilla de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La primera edición del Festival de la Morcilla de Burgos es un nuevo evento culinario que llega de la mano de la Federación Provincial de Hostelería para los días 24, 25 y 26 de octubre en la plaza del Rey San Fernando, a los pies de la Catedral de Burgos.

El producto estrella de la cocina burgalesa será el protagonista de una serie de iniciativas, más de 30 actividades, entre las que destacan aquellas en las que participarán los cocineros con Estrella Michelin de la provincia de Burgos, así como chefs profesionales que darán una vuelta más a las creaciones culinarias con morcilla. A la vez, será una excusa para introducir otros productos de calidad y de proximidad como la alubia roja de Ibeas o los caldos de Ribera del Duero y de Arlanza.

Esta actividad se desarrollará gracias al convenio de colaboración de la Federación de Hostelería con el Ayuntamiento de Burgos y quiere convertirse en una referencia anual, por lo que nace con idea de continuidad, y ser un motor de atracción turística. Además, se cuenta con la colaboración de la IGP Morcilla de Burgos, las denominaciones de origen de Ribera de Duero y de Arlanza, el club de calidad de la Diputación de Burgos, la Escuela de Hostelería 'La Flora' y Coca Cola.

A lo largo de tres días, el Festival situará a la morcilla como eje argumental de un programa con una treintena de actividades entre los que destacan coloquios, exhibiciones de cocina, talleres, catas, feria de productores de morcilla y bodegas, degustaciones, talleres, ruta gastronómica y conciertos.

Uno de los grandes atractivos es el I Concurso Nacional de Tapa con Morcilla para profesionales y amateurs. Desde la Federación de Hostelería, destacan que han querido apostar por una experiencia culinaria de calidad destinada a reforzar la imagen de Burgos como destino gastronómico.

Estrellas Michelin

Ricardo Temiño, Miguel Cobo y Alberto Molinero, tres cocineros reconocidos con estrella Michelin, serán los grandes protagonistas con sus creaciones con este producto tradicional de la tierra, que se podrán degustar entre los asistentes. Pero no estarán solos, a ellos se van a unir más chefs de la ciudad, porque todos tienen algo que aportar. Así, se esperan sorpresas entre las ideas culinarias con la morcilla como ingrediente principal.

Además, en esta primera edición la cocina invitada será la de las provincias de León y Zamora, que mostrarán una morcilla distinta a la de Burgos, pero con un gran valor culinario. Todo ello será el sábado, 25 de octubre.

La Federación de Hostelería ya está diseñando con los establecimientos de la ciudad una ruta gastronómica con tapas y menús especiales con la estrella de la cocina burgalesa, siempre maridados con vinos de la Ribera del Duero y de Arlanza. Se propone una tapa tradicional y otra creativa para dar satisfacción a todos los paladares, desde los más clásicos hasta los que están abiertos a la vanguardia culinaria. En cuanto a los menús, se plantea a los restaurantes que participen un menú con cuatro platos, incluido el postre y la bebida, en el que al menos de los platos tenga a la morcilla como protagonista.

La programación comienza el viernes, 24 de octubre, con coloquios en los que se tratará de acercar tanto a los profesionales como a la sociedad las últimas investigaciones y desarrollos vinculados con el entorno de la morcilla.

Todos los eventos se reunirán en una página web que pronto estará activa para difundir con más detalle todas las actividades para que tanto burgaleses como visitantes conozcan con detalle la programación.