El PSOE de Burgos califica de "esperpento" el primer consejo de Movilidad con Barriada al frente

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos ve un "mal inicio" del ahora presidente del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transporte, César Barriada, y el vicepresidente y concejal delegado de Movilidad, José Manuel Manso, con un consejo que tuvo que ser convocado de urgencia al haber realizado una convocatoria ordinaria "fuera del día y hora fijados por el mismo consejo", informa el PSOE a través de una nota de prensa.

Fue el grupo socialista el que puso sobre la mesa "la irregularidad de la convocatoria" enviada a los consejeros, lo que obligó a que esta no se celebrara y tuviera que convocarse, para cinco minutos después, una sesión extraordinaria y urgente.

La concejala socialista Virginia Escudero alude “a los intereses particulares del equipo de Gobierno” el hecho de realizar las convocatorias en horarios no acordados. Del mismo modo, en esta accidentada sesión del Consejo del SMyT se aprobó un cambio en la periodicidad y horario para celebrar las reuniones del mismo, aunque en este caso contaron con el apoyo de Vox “plegado a cualquier petición del Partido Popular, como siempre”, recalcó Escudero.

Más allá de la parte administrativa, los ediles del grupo socialista, criticaron con dureza la “herencia de López” en el servicio, calificándola de “nociva”. Ayer, en una sola sesión, se aprobaron todas las facturas del servicio de combustible correspondientes al año 2024 y se constató como, al menos, cuatro de los servicios del área se efectúan ahora mismo sin contrato: la limpieza de los autobuses, la gestión de la recaudación, el renting de mantenimiento y kilometraje y la estación de gas.

“Es inaceptable tener el servicio de este modo, contratos caducados, sin licitar y con reconocimientos como forma habitual de pago”. Escudero añade a ese más de medio millón de euros del SMyT otros trescientos mil que van a las comisiones y consejos de esta semana (120.000 en la Gerencia de Servicios Sociales, 120.000 en Desarrollo urbano y ochenta mil en Participación ciudadana).

“En una semana más de 850.000 euros pagados de un modo que debiera ser excepcional como indica habitualmente la Intervención municipal con el SMyT a la cabeza de lo irregular”, concluye la edil socialista.

La sesión de ayer sirvió también para comprobar, a preguntas del comité de empresa, que ni presidente ni vicepresidente del consejo "conocen siquiera" el mapa de líneas de autobuses y que su interés por la semana de movilidad ha sido nulo “la información al respecto consistió en la lectura del folleto editado”, explica Escudero quien añade: “Presumen de mostrar un autobús alimentado por hidrógeno, pero no se puede hacer un viaje en él. Es un brindis al sol como el de comprar autobuses de ese tipo cuando ni siquiera saben dónde poner las cocheras y en las actuales no podría instalarse la hidrogenera imprescindible para su funcionamiento”.