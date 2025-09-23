La Burgos Film Commission participa en San Sebastián en la presentación del proyecto de 'turismo de pantalla'

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Spain Film Commission ha presentado en el Club de Prensa del Kursaal, en el marco del Festival de Cine de San Sebastián (SSIFF), el proyecto de turismo de pantalla del Programa Experiencias, una iniciativa pionera que busca convertir el patrimonio audiovisual en experiencias turísticas sostenibles y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria y Turismo – Secretaría de Estado de Turismo (SETUR).

El acto contó con la participación de Raquel Puente, coordinadora de Promoción Turística de la Sociedad de Promoción de Burgos (ProBurgos) y vocal de Spain Film Commission, presente a través de Burgos Film Commission, lo que pone de relieve la implicación de la ciudad en este proyecto nacional que conecta turismo y audiovisual.

Durante la presentación se expuso la metodología desarrollada por Spain Film Commission e implementada a través de cuatro modelos piloto en Burgos, Galicia, Formentera y Sevilla, que permitirá a cualquier destino turístico diseñar experiencias de turismo de pantalla a partir de su vinculación con producciones audiovisuales.

El proyecto se enmarca en el programa Spain Screen Grand Tour y tiene como finalidad transformar la forma en que los visitantes nacionales e internacionales descubren España, acercándolos a los escenarios que han sido protagonistas de grandes producciones y que han inspirado a lo largo de la historia manifestaciones artísticas como la literatura, la pintura, la música, el cine o las series.

La jornada incluyó además una mesa redonda con destacados agentes del sector audiovisual y turístico, entre ellos Juan Manuel Guimeráns, presidente de Spain Film Commission; Esperanza Ibáñez, directora de Políticas Públicas de Netflix para España y Portugal; Raúl Izquierdo, director de TBS (Tech Brands Stories) del Grupo Telefónica; el director de cine Julio Medem; e Iñaki Gaztelumendi, experto en turismo de pantalla.

La participación de Burgos Film Commission en este proyecto refuerza el papel de la ciudad como referente en el ámbito del turismo audiovisual y contribuye a consolidar su imagen de destino cultural, innovador y sostenible, alineado con los objetivos estratégicos de Burgos 2031.