Las cuentas del Ayuntamiento de Burgos. Ayala prevé un techo de gasto de 247 millones de euros

La Junta de Gobierno ha puesto en marcha el mecanismo para aprobar el presupuesto de 2026 con la aprobación de las líneas fundamentales de las cuentas. Este documento redactado por la Concejalía de Hacienda, que preside Ángel Manzanedo, establece el techo de gasto no financiero para el próximo ejercicio en 247.649.306 euros, que supone una variación del 2,48% con respecto al aprobado en 2025 cuando se trabajó con una previsión de 241.651.839 euros.

La portavoz municipal, Andrea Ballesteros, ha recordado que la alcaldesa, Cristina Ayala, tiene como objetivo aprobar el presupuesto antes de que acabe el ejercicio y la aprobación de las líneas fundamentales, que marcarán el devenir de la cantidad que dispongan las arcas municipales para 2026, se suelen aprobar en estas fechas. El pasado ejercicio se adelantó al 19 de septiembre.

La popular ha asegurado que el equipo de Gobierno no cuenta todavía con un borrador más preciso que contenga más detalles, como las principales inversiones para el próximo ejercicio, ya que están manteniendo conversaciones con los grupos municipales de la oposición (PSOE y Vox) para intentar buscar apoyos, ya que el PP está en minoría con 11 concejales.

Por ahora, se conoce la reunión mantenida con los responsables del grupo municipal socialista, que ya han anticipado un "no" a las cuentas porque consideran que la forma de negociar de Ayala es "un chantaje".

La intención de Ayala es estrenar 2026 con el presupuesto aprobado para "comenzar a ejecutarlo desde el primer momento para agilizar las inversiones previstas", tal y como explicó hace unos pocos días Manzanedo. Si bien también podría repetirse lo sucedido a principios de 2025, si no consigue apoyos ni a derecha ni a izquierda. Entonces la alcaldesa tuvo que vincular la aprobación de las partidas a una cuestión de confianza. Ayala perdió la confianza del Pleno, pero ante la inviabilidad de llegar a un acuerdo entre Vox y PSOE para presentar una moción de censura, finalmente no hubo cambios de Gobierno y salieron adelante los presupuestos.