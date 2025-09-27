Descubre el sabor ancestral que custodia un pequeño (y bonito) pueblo de Burgos

Poza es sal. Lleva incorporada en su ADN, además de en su nombre, este ‘oro blanco’. La atesora como la joya que es, alumbrada por el prehistórico mar de Tetis hace 200 millones de años, un gran contenedor cincelado por el tiempo: el llamado diapiro que se presenta como el mayor y más perfecto de Europa. Un salero del que emerge la historia remota de un pueblo que se niega a olvidar sus raíces. Es más, las reivindica con orgullo y las mima para que la sal vuelva a ser lo que fue para este enclave durante siglos, un motor de desarrollo.

Visita a las salinas de Poza de la Sal.TOMÁS ALONSO El valle de Rusalado recupera su brillo Lucen hoy las salinas (esa parte aún visible de lo que en su momento cubrió una vasta superficie del entorno) «más espectaculares que nunca» desde que la industria como tal desapareciera allá por la década de los setenta del siglo XX al cesar la explotación.

Los pozanos se propusieron recuperar su brillo y, fondos europeos mediante, aquel afán se materializaba este mismo verano en la zona del valle de Rusalado, o Río Salado, una de las últimas en desocuparse de todas las que llegaron a estar en activo en los diferentes valles del diapiro, por lo que conservaban en mejor estado diversos elementos originales. Precisamente por su ubicación cercana al municipio, del que le separa apenas un paseíto a pie, su recuperación se entendió como una oportunidad, dada además su visibilidad y fácil accesibilidad.





Visita a las salinas de Poza de la Sal.TOMÁS ALONSO Cuna de Félix Rodríguez de la Fuente, otra razón más Porque el objetivo es que, con los trabajos ya culminados, este enclave rezume vida y sirva para reforzar, de manera respetuosa, el tirón turístico de un entorno privilegiado. El que, por cierto, vio crecer y construir su amor por la naturaleza al afamado ambientalista Félix Rodríguez de la Fuente, cuya figura, acompañada de su fiel amigo lobo, custodia el mismo paraje por el que correteaba cuando escapaba del colegio en busca de nidos y animales. Otra razón más para recorrer un pueblo que, desde 2024 es además, oficialmente, uno de los más bonitos de España.





Dos niños contemplan la sal extraída en PozaTOMÁS ALONSO Un producto de relevancia histórica De vuelta a la sal que impregna su identidad, cabe recordar que la elaboración de un producto tan relevante como para usarse como moneda de cambio en el Imperio Romano ha sido durante siglos un proceso complejo que exige combinar conocimiento técnico, esfuerzo humano y un aprovechamiento ingenioso de los recursos naturales. Su historia en la zona se conoce gracias a investigaciones como la de Eduardo Sáiz, autor de ‘Las salinas de Poza de la Sal’, donde se recogen datos históricos, testimonios de antiguos salineros, ilustraciones y fotografías que constituyen la base documental más importante para comprender este patrimonio.

De tal fuente bebía la arqueóloga María Negrero, responsable del proyecto de rehabilitación que recuperaba la esencia de la granja de Rusalado, con la inestimable aportación de la Asociación Amigos de la Salinas, promotores de la conservación de este legado y encargados de realizar, en un espacio próximo al espacio rescatado, demostraciones en vivo para que vecinos y visitantes puedan aprender como se ‘cosecha’ este producto, a la vieja usanza.



Grupo de visitantes frente a la recreación de una caña o pozo.TOMÁS ALONSO Ambiciosa restauración Para dar nueva vida al enclave era necesario restaurar una caña del valle, que así se denomina a los pozos por los que se accede al material que descansa al fondo. Junto al rescate de las instalaciones en sí, también se acometía una profunda limpieza del entorno. De esta forma, «se pueden ver las salinas desde cualquier parte». El diapiro, desde lejos, reluce con luz propia y ya se mueven hilos con entidades salineras de otros países para incluir a Poza en una «ruta europea».

A la reconstrucción de las eras de tres tipos: de piedra, de arcilla y de cemento -las más modernas, donde se produce la sal blanca, sin otros materiales- y de chozas y chozones desaparecidos, de los que apenas quedaban restos documentales, y a la restauración de elementos auxiliares como arquetones, pingostes y canales de madera, se sumaba la creación de itinerarios con paneles explicativos que permiten a los visitantes entender el proceso de producción y su importancia histórica, urbanística y paisajística del entorno.





Visita a las salinas de Poza de la Sal.TOMÁS ALONSO 'Pureza' heredada del mar de Tetis Deriva este proyecto en un centro de aprendizaje sobre el oficio, en el que el interesado podrá asistir a cada paso y, de camino, conocer, por ejemplo, qué diferencia a la sal marina de la que los pozanos extraen de las entrañas de su tierra. Sirva como pista que el mar de Tetis no conoció los microplásticos antes de desaparecer. Ahondarán así en un legado que se fraguó en tiempos remotos, tal y como detalla la información disponible al respecto en la página web del propio Ayuntamiento de Poza de la Sal, que lleva por bandera esta herencia. En el cercano Cerro del Milagro se asentó un poblado arévaco que fue romanizado con el nombre de Salauca, mencionado por Ptolomeo entre las ciudades autrigonas. La explotación salinera estuvo estrechamente vinculada a este proceso, convirtiendo el valle ya en aquel momento en un enclave económico fundamental.

No obstante, la primera referencia documental aparece en el año 937, cuando las salinas se mencionan en una donación al monasterio de San Pedro de Cardeña. Desde entonces, Poza se consolidó como uno de los principales centros productores del norte peninsular.



Visita al Centro de Interpretación de las Reales Salinas de Poza de la Sal.TOMÁS ALONSO 'Oro blanco' para monasterios y nobleza Alcanzó su momento de máximo esplendor en el siglo XVIII, con dos mil eras en funcionamiento y una producción cercana a los 100.000 kilos de sal diarios. La mayor parte de este ‘oro blanco’ se destinaba a monasterios, a la nobleza y a la Corona, aunque también los habitantes de la villa podían beneficiarse de él y trabajar sus propias salinas.

La importancia de esta industria llevó a la creación de la Casa de Administración de las Reales Salinas, promovida en 1786 por la Hacienda Real de Carlos III. Desde su inauguración en 1789, este edificio centralizó los procesos de elaboración, almacenamiento y distribución de la sal, no solo en Poza sino también en explotaciones cercanas de Álava.



