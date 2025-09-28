El presidente del Burgos CF entra en el Parque de Atracciones de Zaragoza

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La vida de Marcelo Figoli es una noria de proyectos empresariales que, en lo personal, discurre entre ambas orillas del Atlántico, entre su Argentina natal y otros países hispanoamericanos y España, donde la cabeza de puente para sus negocios está a orillas del Arlanzón, donde es el presidente y principal accionista del Burgos CF.

Precisamente Figoli fue el impulsor de una de las norias más grandes del mundo, la Rueda de Buenos Aires, y, precisamente, es el mundo de las atracciones de feria al que ha orientado su última gran inversión empresarial en España.

Mientras en Burgos Figoli no logra cerrar un acuerdo con el Ayuntamiento para la reforma de El Plantío, el presidente y principal accionista del Burgos CF, ha dado un paso llamativo en Zaragoza para consolidar su desembarco en España. Su grupo, Fénix Entertainment, se ha aliado con un grupo de empresarios aragoneses, la familia Morte, para gestionar durante los próximos 50 años el Parque de Atracciones en una apuesta comercial que abrirá una nueva etapa en la historia del complejo de ocio aragonés y que refuerza la estrategia de internacionalización del magnate argentino.

Figoli vive en paralelo dos negociaciones de calado. En Burgos, insiste en ejecutar de una sola vez la remodelación integral del estadio municipal, con una inversión cercana a los 40 millones de euros y un estadio provisional mientras duren las obras.

El planteamiento choca con la posición del equipo de Gobierno, que es partidario de acometer la obra por fases, comenzando por el Fondo Sur y la galería comercial y, sobre todo, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, reclama saber qué se pretende llevar a cabo con el estadio municipal antes de mover ficha, por lo que insiste en solicitar al club que presente su proyecto de ampliación para abordar los diversos escenarios.

«Antes de hablar de cualquier escenario de apoyo, es necesario que conozcamos en qué consiste el proyecto del club» y «a partir de ahí podremos hacer una oferta en consecuencia», recalcaba recientemente Ayala.

«No hay entendimiento», lamentó el dirigente argentino, que reclama que las administraciones públicas asuman un compromiso del 40% del coste de ampliación del estadio. «No sabemos si es una cuestión política o si es una cuestión económica porque como equipo de Gobierno tiene otras prioridades», señaló al dar a conocer sus planes.

Una inversión de al menos 15M€ en Zaragoza

El contraste lo ofrece Zaragoza, donde el Grupo Fénix ha encontrado el respaldo de los Morte, la familia que han sido los gestores del parque desde hace más de medio siglo, para concurrir a la nueva concesión que marcará el futuro del recinto. La operación contempla una ampliación de cinco hectáreas y una inversión mínima de 15 millones de euros, además de un canon anual y partidas adicionales destinadas a renovación de atracciones y cuidado ambiental.

Para Figoli, es la primera incursión de su grupo en un parque de atracciones europeo, un negocio que conoce a la perfección por su experiencia en su país de origen,Argentina donde opera el Parque de la Costa, el Aquafan y el Ecoparque de Buenos Aires.

Empresario polifacético

El empresario de 59 años comenzó en la música en los años ochenta y desde entonces ha diversificado sus intereses. A través de Fénix ha organizado giras de artistas como Shakira, Bob Dylan, Queen o Justin Bieber y ha gestionado grandes eventos deportivos, además de impulsar la construcción de la Rueda de Buenos Aires, una de las norias más grandes del mundo. También preside Alpha Media, grupo periodístico que incluye a Radio Rivadavia, una de las emisoras más escuchadas de Argentina.

En España, su carta de presentación fue el Burgos CF, al que llegó en diciembre de 2023 con un compromiso que define como «total». Bajo su mandato, el club ha mejorado su estabilidad económica y deportiva, liquidará la deuda heredada de cinco millones en los próximos meses y se ha fijado tres objetivos a medio plazo: una plantilla y cantera sólidas, el desendeudamiento completo y el crecimiento con la vista puesta en Primera División.

Pero la piedra angular de ese proyecto es El Plantío. «Es necesario que ambas entidades vayamos de la mano en un proyecto que por nuestra parte busca contar a medio plazo con un equipo en la élite y un estadio acorde a las necesidades de la Primera División», defendió Figoli.

Su discurso, no termina de encontrar eco en las administraciones y las grandes empresas de la ciudad, a las que acusa de falta de ambición. Esa falta de respaldo institucional y empresarial contrasta con la implicación de la afición, que ha agotado los abonos y que representa, en palabras del presidente, «una fortaleza permanente».