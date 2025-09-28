Una mujer resulta herida en una colisión entre un turismo y un patinete en Burgos

Accidente entre un patinete y un coche en la avenida de Cantabria el pasado viernes.

Una mujer de 37 años que circulaba en patinete eléctrico por Gamonal resultó herida esta mañan tras sufrir un accidente de tráfico en la calle Juan Ramón Jiménez, en el cruce con la calle Vitoria. El suceso se produjo a las 09:36 horas, cuando un turismo y un patinete colisionaron en esa intersección.

La conductora del patinete quedó herida, aunque se encontraba consciente en el lugar de los hechos. Hasta allí se desplazaron efectivos de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una ambulancia para atender a la mujer.

Cabe señalar que un accidente similar se produjo a última hora de la tarde del pasado viernes cuando chocaron un patinete y un turismo en la plaza del Rey, a la altura del paso de cebra en la confluencia de la calle Vitoria hacia la avenida de Cantabria.

En el accidente la persona que conducía el patinete se llevó la peor parte y tuvo que ser atendida tras el choque, al que acudieron también efectivos de la Policía Local.