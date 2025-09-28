Las mejores imágenes de la primera Marcha Cidiana en Burgos

Éxito de participación en la primera Marcha Cidiana de Burgos dentro de la Semana CidianaOscar Corcuera

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

Burgos vivió este domingo una jornada de convivencia en torno a la figura del Cid con la celebración de la primera Marcha Cidiana. Ni el cielo encapotado ni la amenaza de lluvia impidieron que centenares de personas, muchas de ellas familias al completo, se sumaran a una cita que llenó de camisetas blancas con el logotipo de la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura 2031 las principales calles del centro histórico.

La marcha, no competitiva y de carácter inclusivo, arrancó puntualmente a las 11 de la mañana desde la Plaza del Rey San Fernando. El recorrido, de 3,5 kilómetros y pensado para ser accesible a todos, unió algunos de los lugares más vinculados a la memoria cidiana en la ciudad: el Solar del Cid, el Arco de San Martín, el Paseo de los Cubos, la Judería, el Arco de Santa María o la Plaza del Mio Cid, entre otros enclaves.

El ambiente fue en todo momento festivo y participativo. A lo largo del trayecto no faltaron la música, las recreaciones históricas y los bailes que animaban a los participantes, mientras en cada parada se improvisaban selfies y fotografías de grupo para dejar constancia de una cita que busca continuidad en el tiempo.

Todos los inscritos recibieron además una cartilla conmemorativa que podían sellar en los distintos puntos del itinerario, gestionados por las ocho asociaciones que forman parte de la comisión del Tercer Sector vinculada a Burgos 2031 —entre ellas Aspanias, Down Burgos, Fundación Intras, Apace y Autismo Burgos—. Al completar el recorrido, los marchadores pudieron conservar la cartilla como recuerdo de esta primera edición.

La Marcha Cidiana se enmarca dentro de la Semana Cidiana, que este año ha ampliado su programación con actividades en distintos puntos de la ciudad y en Fuentes Blancas. En palabras de la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, la cita busca ser «una actividad deportiva no competitiva, inclusiva y solidaria dentro del espíritu de la candidatura Burgos 2031». El objetivo de los organizadores es que esta marcha se convierta en un referente anual, abierto a todos los públicos, y que simbolice la voluntad de una capitalidad cultural participativa y transformadora.

El éxito de la convocatoria, que ya contaba con más de 400 inscritos en los días previos y que finalmente superó las previsiones, confirma el respaldo ciudadano a este tipo de iniciativas. Burgos, bajo la figura del Cid, volvió a encontrarse en sus calles con una propuesta que unió historia, cultura y vida en común.