Se estampa de madrugada contra cuatro coches aparcados en la calle Zatorre

El vehículo que se dio a la fuga destrozó el eje delantero del coche que recibió el primer impacto.© S. L. C.

Cuatro de la madrugada del sábado al domingo en la tranquila calle Martínez Zatorre, en la zona sur de Burgos, cuando, de repente, un fuerte estruendo alertó a los vecinos. El ruido sonó a accidente de tráfico fuerte y pronto fue seguido de otros sonidos similares y chirrido de neumáticos.

Lo anómalo de ese episodio tan de madrugada sacó de la cama a más de uno e, incluso, uno de los vecinos de la zona llegó a percatarse de que un coche había chocado con varios vehículos aparcados y se estaba dando a la fuga.

Logró anotar una matrícula, según explicaron a este periódico testigos conocedores del suceso, y la Policía ya está buscando al conductor responsable de los hechos para que se haga cargo de los destrozos, más allá de las responsabilidades legales que deba arrostrar.

El suceso se produjo cuando el vehículo del conductor implicado chocó contra una berlina Mercedes aparcada junto al paso de cebra de la calle Martínez Zatorre, muy cerca de la confluencia con las calles Molinillo y Casillas. Esa circunstancia complica conocer si el coche procedía de una u otra calle o bien llegaba desde San Pedro de Cardeña. En cualquier caso, las evidencias indican que circulaba a gran velocidad.

El fuerte impacto que recibió el Mercedes aparcado fue de tal magnitud que destrozó la rueda delantera izquierda, el eje y levantó la rueda derecha sobre la acera. El coche que se estrelló contra este vehículo estacionado correctamente en la calle Zatorre pudo seguir en marcha y emprendió la huida a gran velocidad dejando marcas de neumático en la calzada.

En esa zona se han producido dos accidentes con heridos recientemente.© S. L. C.

Según la versión de algunos testigos, al tratar de escabullirse aceleró demasiado, chocó contra el bordillo de la acera opuesta y salió rebotado de nuevo hacia los coches estacionados en la acera de Zatorre en la que se encuentra el vallado de los edificios demolidos por la Fundación Círculo.

Sucesivamente, este vehículo conducido de forma temeraria fue chocando con otros coches y dañó cuatro de los que se encontraban aparcados, hasta que finalmente se dio a la fuga, según el relato de los hechos que trasladan los residentes en la zona.

Por la mañana, los vehículos dañados por el causante de los accidentes fueron retirados por las grúas, a medida que los propietarios fueron informados y dieron parte a sus respectivos seguros. El Mercedes que fue el primer afectado permaneció a la espera de ser retirado al menos hasta la tarde.

Accidentes recientes

Cabe señalar que en esa misma zona se han producido en los últimos meses dos accidentes de tráfico en la confluencia de las calles Molinillo y Casillas con el eje de Zatorre y San Pedro de Cardeña en los que resultaron heridas una joven que circulaba en un vehículo que chocó con otro y un motorista que resultó herido de mayor gravedad al chocar contra una furgoneta.