El PSOE alerta de una subida de cuotas en el nuevo contrato de la Escuela Municipal de Música

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Nuria Barrio, apunta que en la documentación previa del nuevo contrato de gestión de la Escuela Municipal de Música 'Antonio de Cabezón' se incluye una subida del canon mensual que abonan las familias. « El Grupo Socialista no va a consentir que las cuotas de los usuarios suban, en el estudio económico hay una previsión de subida de cuotas y del canon, esto no es una cuestión ni técnica ni económica, es una cuestión política», señaló la edil.

Todos los alumnos pagan 30 euros de matrícula por la inscripción y luego diferentes mensualidades en función del nivel que cursen. Los estudiantes hasta ocho años pagan algo más de 30 euros al mes. Los estudiantes mayores que ya optan por instrumento y formación musical se pagan algo más de 58 euros. «En los alumnos mayores las cuotas vienen recalculadas en el estudio económico con un incremento del 18% pasando de 58,40 euros al mes a 60», avanzó Barrio.

Consideran que esta fórmula se puede evitar. «El equipo de Gobierno es el que tiene que decidir si incrementa el canon lo suficiente para que no tengan que subir las cuotas que pagan los usuarios porque no puede ser que al final acabe pagando el pato el usuario», lamentó. De esta manera, Barrio es partidaria de que «sea el Ayuntamiento, con un presupuesto de más de 200 millones que se está planteando una inversión de 60 millones en un túnel, asuma la diferencia del coste del servicio con un mayor canon, en vez de 44.000 que aporte 130.000, con su presupuesto es calderilla».

Pagos ágiles

Mientras se tramita el nuevo contrato, donde se tendría en cuenta el incremento de salarios de los profesores de música estipulado en su nuevo convenio laboral, la empresa adjudicataria de la la Escuela de Música tiene que prestar el servicio en las mismas condiciones del viejo contrato. Los números no cuadran, pero el juzgado obliga a mantener la actividad por el bien mayor de los usuarios. El mismo documento establece que la empresa puede presentar reclamación de lesividad porque el coste de prestación del servicio es superior al ingreso por realizar su labor.

Unas tramitaciones habitualmente lentas en el Ayuntamiento que, además, abona estas mensualidades mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito. Para el PSOE si esta situación se mantiene en el tiempo, el adjudicatario «puede sufrir un desequilibrio». Para evitar esta situación Barrio exige que «no se demoren cuatro, cinco o seis meses en cobrar una factura porque se pueda prestar un servicio normalizado en la escuela y asumir los incrementos salariales y los empleados estén en condiciones dignas».

De esta manera exige que «se paguen inmediatamente las reclamaciones que haga el adjudicatario para que al mes siguiente pueda recuperar las cantidades que haya adelantado», concluye.