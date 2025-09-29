Las rutas teatralizadas y la música en el Museo del Retablo triunfan y suman casi 3.000 espectadores

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El éxito rotundo de las rutas teatralizadas programadas este verano por el Ayuntamiento, así como del ciclo de conciertos en el Museo del Retablo, también iniciativa municipal, anima a los responsables de Cultura y Turismo a planear una ampliación de las citas y las propuestas para el año que viene.

Así lo reconocía ayer la concejal del ramo, Andrea Ballesteros, tras detallar que todas las sesiones agotaron las entradas disponibles. Rozaban así, en suma, 3.000 espectadores que, de la mano de compañías y formaciones locales, podían descubrir de una forma amena y diferente varios espacios emblemáticos de la ciudad, tales como los hitos vinculados con el Cid, el Teatro Principal, el Monasterio de San Juan o la iglesia de San Esteban.

Aunque el Ayuntamiento carece de datos del origen de los asistentes, supone que una parte del total, por las fechas, eran turistas. De hecho, ese es, en gran medida, el objetivo de esta programación, acercar los rincones urbanos a los visitantes estivales. Ballesteros destacaba la positiva respuesta general, dado que también son muchos los burgaleses que participan en estos eventos protagonizados por Ronco Teatro, Molécula Escénica y Bambalúa Teatro, en el caso de las rutas.

A esta oferta se suma desde octubre la propuesta de Arawake Teatro, que representará en 28 ocasiones 'El mayordomo de palacio' en las dependencias de Castilfalé, a razón de 25 personas por pase.

En otro orden de cosas, la edil informó también sobre la aprobación del calendario de apertura de las bibliotecas municipales para 2026. Será el mismo que el actual, de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados de 9.30 a 14 horas.

En periodos especiales (del 1 al 6 de enero, del 26 de junio al 6 de septiembre y del 24 al 31 de diciembre), el horario será solo de lunes a viernes desde las 8.15 de la mañana hasta las 14.45. Cerrarán en domingos, festivos, el sábado de Semana Santa y el posterior al Curpillos, así como el 23 de diciembre de 2026 por la reunión anual del personal.

Mercado Norte sin apoyo del Gobierno central

Además, Andrea Ballesteros, ya como portavoz municipal, valoró de forma negativa la decisión del Gobierno central de no aportar cuantía alguna a la construcción del nuevo Mercado Norte. La concejal aseguró que no es ninguna sorpresa, pues ya en los últimos presupuestos generales se obvió partida para este proyecto. Aseguró que, en definitiva, "el edificio, muy necesario para la ciudad, va a ser una realidad gracias a la aportación principal del Ayuntamiento de Burgos y a la ayuda de la Diputación y de la Junta de Castilla y León".