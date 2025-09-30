San Millán pospone a noviembre su ejecutiva mientras se reúne con todas las federaciones

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una a una con las cerca de sesenta de asociaciones y federaciones que componen la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), el nuevo presidente de la patronal burgalesa ha comenzado un periodo de consultas para conocer sus necesidades de cara a su mandato en la presidencia tras las elecciones en las que se impuso al presidente de Femebur, Andrés Hernando.

San Millán hace buena su promesa electoral de escuchar a todo el empresariado burgalés y ha comenzado por pulsar el estado de sus representantes en cada una de sus asociaciones y federaciones, ahora que es el presidente de todos, como argumentó en su campaña electoral en la que insistió en que él era «la persona más idónea» para «poner paz y unidad» en FAE y superar «toda la desunión que se ha generado» durante el proceso electoral.

Nada más proclamarse presidente tras el recuento de los votos, San Millán se comprometió a garantizar la «unión de FAE» a base de «trabajo, diálogo, respeto humildad, orgullo y ambición» y a tantear a cada una de las organizaciones situadas bajo el paraguas de la patronal para configurar el comité.

En esa tarea está ya inmerso el presidente de la Asociación de Desarrollo Logístico de Burgos y de FAE en este mes de septiembre y seguirá durante las próximas semanas manteniendo reuniones con los representantes de las numerosas asociaciones y federaciones integradas en FAE. San Millán pretende «ayudar a todas las asociaciones» desde la presidencia y, en particular, a las patronales de Aranda y Miranda para que se integren en la comisión ejecutiva en la que se apoya la labor del presidente.

Para eso está tomando nota de las necesidades de cada entidad sectorial, pero también, según explicó a este periódico el presidente de FAE, está pulsando su interés en formar parte de ese núcleo de dirección de la patronal burgalesa que se articula en torno a la comisión ejecutiva. A mayores, San Millán está consultado el alcance de la modificación de los estatutos que planteó a lo largo de la campaña electoral.

Reuniones hasta noviembre

El nuevo líder de la patronal burgalesa mantendrá este ritmo de reuniones a lo largo de las próximas semanas y, dado el elevado número de asociaciones y federaciones integradas en FAE -rondan las sesenta- no estará en disposición de cerrar una propuesta con los nombres de los integrantes del comité ejecutivo hasta el mes de noviembre. Hasta esa fecha permanecen en funciones los miembros del comité nombrados por el presidente anterior, Miguel Ángel Benavente, en tanto no se aprueben las nuevas designaciones.

Los estatutos de FAE no indican qué plazo dispone el nuevo presidente para nombrar a su directiva, pero sí establecen un número máximo de miembros del comité ejecutivo, que está limitado a doce personas. Cabe recordar que con el anterior presidente, la ejecutiva estaba compuesta por diez representantes de las asociaciones federadas en FAE.

Una vez que San Millán haya completado este periodo de consultas con los asociados conformará una propuesta con los nombres de los representantes de las asociaciones que le acompañarán en el resto de su mandato en el que tendrá que decidir quienes entran y salen, si es que se postulan para participar en este órgano más personas de las que admiten los estatutos. Si bien, siempre sería factible ampliar el número con la reforma estatutaria que plantea San Millán si con ello se logra un modelo de gestión de la FAE menos «presidencialista» que hasta la fecha, según se comprometió en la campaña electoral.

Para el líder del empresariado burgalés, «lo más urgente ahora es revisar los estatutos de FAE y actualizarlos».

Cabe recordar que San Millán parte de base con un núcleo duro que le ha acompañado desde que tomó la decisión de postularse a la presidencia de FAE. Personas de su máxima confianza que estará a su lado como líder de la patronal burgalesa. Según publicó este periódico y mantiene San Millán, el nuevo presidente quiere contar con tres pesos pesados de la actual ejecutiva de FAE en su equipo, como son Julián Alonso (GJ Automotive), Javier Herrán (Construcciones Javier Herrán) y Arturo Rica (Ribsa).

Una vez cerrada su lista para la Ejecutiva a lo largo del mes de noviembre, ésta ha de ser sometida al refrendo de la Junta Directiva de FAE, en la que tienen voz y voto 104 representantes del tejido empresarial burgalés, los presidentes y vicepresidentes de las 58 entidades asociadas.

En este punto hay que tener en cuenta que San Millán logró alzarse con la victoria por la mínima en las elecciones a la presidencia de FAE, con tres votos de diferencia. 52 papeletas cayeron de su lado y fueron 49 para su rival, además de votos en blanco. El resultado, «muy ajustado» tal y como reconoció el ganador, denota que existe una «fractura muy importante» pendiente de subsanar y que el periplo de San Millán, asociación por asociación antes siquiera de tomar las primeras decisiones ejecutivas, pretende empezar a coser.

Comenzar el mandato

Si la Junta Directiva reunida en asamblea para votar la propuesta del nuevo presidente otorga su respaldo tras la votación, San Millán podrá comenzar su mandato con todo el respaldo posible y acometer las reformas que pretende llevar a cabo para «reconducir la casa de todos los empresarios», estrechar la relación con los sindicatos e incrementar la presencia y el prestigio social de FAE, tal y como reiteró en su campaña electoral.

La hoja de ruta que llevará a cabo Nacho San Millán viene también condicionada por el compromiso sellado tras las elecciones con su oponente en las urnas. Hernando y San Millán pactaron un documento que plantea una alianza estratégica entre ambos bandos electorales, diseñada para que el tejido empresarial logre avanzar.

En él, ambos dirigentes expresan su intención común de que la entidad «mantenga y refuerce su papel como referente del empresariado burgalés». También ponen el foco en la necesidad de consolidar el papel de FAE como «la voz legítima en la defensa de los intereses de las empresas, impulsora del desarrollo económico y social de Burgos y representante sólida ante la sociedad y las instituciones».

En una muestra de sintonía, hacen pública su voluntad de «colaborar con lealtad, respeto y espíritu constructivo» con el objetivo de poner sus capacidades al servicio de un proyecto colectivo que refuerce a la organización empresarial. Del mismo modo, ambos coinciden en que su meta compartida es que FAE siga siendo «una institución sólida, respetada y dinámica, generadora de confianza, oportunidades y prestigio para toda la provincia de Burgos».