Herido grave un joven en Burgos al ser apuñalado en el cuello en la calle San Francisco

Un joven de 25 años resultó herido por arma blanca en la noche del lunes en Burgos tras una agresión ocurrida en la calle San Francisco. El suceso se produjo poco antes de la medianoche, cuando el centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada que alertaba de que un varón sangraba tras haber sido agredido.

El aviso movilizó a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios de Emergencias Sanitarias – Sacyl. Hasta el lugar acudieron una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Según informaron los agentes que intervinieron en la zona, la víctima presentaba una herida en el cuello provocada por un arma blanca. El equipo médico de la UVI móvil le prestó la primera atención en el lugar antes de ser trasladado en la ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Burgos.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la agresión ni sobre el estado del herido.