Trampa Estudio: Arte veinteañero en forma de serigrafía artesanal y fanzines
Gadea y Álvaro son ilustradores y los creadores de este pequeño negocio local. Realizan prendas serigrafiadas para artistas locales, festivales, eventos, empresas y entidades, así como láminas y fanzines / Sueñan con organizar un evento local sobre fanzines
En un mundo dominado por la vorágine de la producción en masa y la tecnología, cada vez más los trabajos artesanales se han visto relegados a un segundo plano. Sin embargo, no todo está perdido. A pesar de las dificultades, aún hoy en día algunos artistas y artesano siguen apostando por conservar estos oficios manuales de gran valor técnico y de producción.
Es el caso de Gadea González y Álvaro Contreras, dos jovencísimos burgaleses de solo 22 años que han abierto las puertas de su pequeño taller de serigrafía e ilustración: Trampa Estudio. Ambos estudiaron el Bachillerato de Arte y después realizaron el Ciclo Formativo de Grado Superior en Ilustración en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de la capital burgalesa.
En paralelo a la formación
«El primer curso lo hicimos aquí, pero para el segundo nos marchamos a Sarajevo», explica Álvaro. «Fue toda una experiencia porque tienen formas muy diferentes de trabajar, con clases mucho más colaborativas que nos permitieron aprender mucho de otros compañeros», añade. La creación de Trampa Estudio «fue algo que nació en paralelo a nuestra formación», apunta Gadea. «Empezamos haciendo fanzines que es lo que más nos gusta hacer y poco a poco sumamos las serigrafías en prendas, pero a muy pequeña escala», señala la joven burgalesa.
Profesionalizar el proyecto
«Empezamos a comprar materiales», explica Álvaro, quien asegura que «profesionalizar lo que hacemos ha sido una necesidad porque se nos va conociendo y cada vez nos piden más cosas». De hecho, los burgaleses asegura que ponen «toda la ilusión» en cada proyecto que hacen por «grande o pequeño que sea», pero con lo que más disfrutan es «trabajando para artistas locales».
Pieza a pieza
Ahora, la mayor pare de los encargos se centran en la serigrafía de camisetas y sudaderas para profesionales, festivales, empresas y eventos. Un proceso creativo que Álvaro y Gadea realizan completamente a mano y «pieza a pieza». La serigrafía manual es una técnica de impresión artesanal donde una persona realiza todo el proceso de estampado de tinta sobre un material usando una malla o pantalla y una rasqueta, fijando la pieza, aplicando la tinta y realizando el secado manualmente.
Más calidad
«Conocimos esta técnica en el grado y nos encantó». De hecho, «durante nuestra formación visitamos a empresas locales que se dedican a la serigrafía pero a un nivel muy alto con maquinaria profesional». Sin embargo, descubrimos que «con materiales comunes nosotros también podíamos serigrafiar y empezamos a hacerlo de forma artesanal», apunta Álvaro. En el proceso, «todos los pasos son muy delicados» y si algo tienen claro es que «la serigrafía artesanal merece la pena porque tiene una mayor calidad». Sin embargo, entienden que «la mayoría de la gente apueste por la serigrafía digital porque es más barata y se puede producir más en menos tiempo».
Buscando espacio
Este pequeño negocio arrancó en una habitación de la casa del pueblo de Álvaro, en Villambistia. Ahora se han trasladado temporalmente a un espacio en la capital burgalesa, en la calle Rosa de Lima, mientras «encontramos el local ideal», apuntan.
Fanzines
Pero si con algo sueñan estos dos veinteañeros es con recuperar la cultura del fanzine en Burgos. «Nos encantaría montar algo en la ciudad este sentido porque sabemos que hay gente muy aficionada a este tipo de publicaciones», apunta Gadea. Además de una publicación periódica, Gadea y Álvaro suman a su saco de objetivos crear un evento centrado en los fanzines. «Falta organizarlo y moverlo, pero la idea la tenemos y es algo que nos haría muchísima ilusión», apuntan.