Burgos cuenta con 633 contenedores de reciclaje de vidrio que recogen 3,8 millones de kilos al año

Burgos cuenta con "un contenedor por cada 277 habitantes", lo cual supone un total de 633 iglús verdes en toda la ciudad que recogen 3,8 millones de kilos al año.

De hecho, en 2024 se ha registrado un incremento del reciclaje de vidrio en torno al "2,08 por ciento" con respecto a 2023. Así, en 2022 se recogieron 3,4 millones de kilos, en 2023, 3,7, y en 2024, 3,8 millones de kilos de vidrio. Sin embargo, 2025 "está un poco por debajo de esas cifras"

Así lo ha indicado el concejal de Sanidad y Medio Ambiente, Carlos Niño, en una visita que ha realizado al Stand que Ecovidrio ha colocado en la calle Francisco Montañez, en Gamonal, para concienciar a la población de la necesidad del reciclaje. Una campaña que se va a replicar también en León y en Valladolid

Burgos recicló en 2024 lo equivalente a evitar la emisión de más de 2.100 toneladas de CO2 a la atmósfera, o lo que es lo mismo, retirar de la circulación más de 600 coches durante un año.

Niño ha destacado que esta campaña "es un pequeño gesto" que quiere hacer ver la importancia que tiene el reciclado del vidrio. Por su parte, el gerente regional de Ecovidrio, José Carlos Agustina, ha incidido "en la corresponsabilidad" como un elemento "fundamental" para el fomento del reciclaje de vidrio. Ha destacado que ya se ha hecho una campaña similar con la hostelería facilitándole los medios para llegar a un reciclaje mayor. Ahora llega el turno de la ciudadanía, que "representa el 50 por ciento" de la generación de vidrio.