Esta es la multa de tres cifras que te puede llegar si usas de modo inadecuado un patinete eléctrico por Burgos

La cuantía de las actas de infracción por el uso inadecuado de los patines eléctricos o vehículos de movilidad personal (VMP) puede elevarse fácilmente hasta las tres cifras en casos de incumplimientos graves y muy graves, ya que las primeras conllevan multas de 200 euros y las segundas de 500.

Las más habituales son las leves, de 60 euros, pero es cierto que a muchas familias les está sorprendiendo las sanciones que están recibiendo cuando quien conduce el VMP es un menor de 16 años y cuando el patinete está modificado para superar los 25 kilómetros por hora. En estos casos, además, si no se lleva casco o si el vehículo lleva a más de una persona, los agentes de la Policía Local podrán inmovilizar el vehículo y retirarlo hasta sus dependencias hasta que padres o tutores acudan a recogerlo. Igual sucede si se carece del seguro obligatorio para circular por la ciudad.

La inmovilización de un VMP conlleva 23 euros, 46 si es necesario retirarlo y otros 9,50 euros por la permanencia del vehículo en el depósito hasta el octavo día, después todavía se incrementa más, desde el noveno día hasta el primer mes, el pago total será de 204 euros, según recoge la Ordenanza Municipal 211, reguladora de la tasa por prestación del servicio de inmovilización, retirada y depósito de vehículos, que incluye a los VMP.

En lo que va de año, la Policía Local contabiliza 134 infracciones por conducir de manera indebida un patinete eléctrico y en sus dependencias, de la avenida Cantabria, tiene retirados más de 30 vehículos de movilidad personal, algunos incluso sobrepasan las dimensiones permitidas por la Dirección General de Tráfico de altura y peso. Decenas de esas multas son graves y, por tanto, de 200 euros que pueden ir a más con la retirada del VMP.

Entre los inmovilizados, se encuentran patinetes en los que existe indicio de robo, así como aquellos que han sido trucados para superar la velocidad permitida para este tipo de vehículos. «Cuando los agentes perciben por la zona por la que se circula y porque se generan sospechas, porque faltan las placas del número de serie, indicios de robo o sustracción, se retira el vehículo. Cuando se pueda acreditar la titularidad se puede acudir al día siguiente con la factura a recogerlo», explican fuentes de la Policía Local.

Las ordenanzas de Movilidad y la de Circulación del Ayuntamiento de Burgos recogen un régimen sancionador que equipara la cuantía de las multas a lo recogido en la Ley de Tráfico, por tanto, las cuantías tipificadas son las mismas que en la normativa estatal.

Las leves, con un máximo de 60 euros, están principalmente relacionadas con conducir el VMP por una vía no permitida: aceras y zonas peatonales básicamente, así como no respetar la preferencia de circulación de los viandantes, incluidos los cruces de peatones. Además, es sancionable no respetar las señales y marcas en las vías e itinerarios ciclistas.

También se sanciona el incumplimiento de las normas recogidas en esta ordenanza y, en el caso concreto de la de Burgos, es obligatorio el uso del casco de protección (no exigido para los ciclistas), así como (en condiciones de baja visibilidad) llevar algún elemento reflectante homologado que permita ver al conductor. Pero no llevar el casco obligatorio y los reflectantes ya pasa a ser considerado grave y, por tanto, la sanción económica está situada en el epígrafe de grave y se eleva a 200 euros.

Entre esas graves están las vinculadas a realizar maniobras de manera negligente, así como conducir utilizando teléfono móvil o cascos y auriculares. Pero igual es más frecuente ver a dos personas, incluso padres con hijos, circulando sobre el mismo patinete, cuando, en ningún caso, pueden ir dos personas, y este comportamiento se considera grave.

Las muy graves, de 500 euros, están vinculadas con negarse a realizar la prueba de alcoholemia o drogas o realizar la prueba y superar las tasas reglamentarias, que son las mismas que cuando se conduce un coche. La realización de maniobras temerarias es otro motivo por el que la sanción alcanzaría los 500 euros.

Más controles

La proliferación de los VMP para moverse por las ciudades es cada vez mayor. A más vehículos, más riesgo de accidentes y de conductas indebidas en la circulación. Es por ello que la Policía Local iniciará en pocas semanas una campaña de control específico para quienes se mueven en este sistema de locomoción de propulsión eléctrica que si bien es menos contaminante, causa problemas de convivencia, como reconocen los agentes. El uso del casco y la circulación por lugares permitidos serán dos de las cuestiones en las que se haga más incidencia.

Durante 2024 se efectuaron 205 controles de VMP y se registraron 52 accidentes con 5 heridos graves y 47 leves, según los datos recogidos en la última Memoria de la Policía Local.