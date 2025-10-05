Herido un motorista tras una caída en la entrada a Burgos
El accidente se produjo pasadas las 20.00 horas en la circunvalación
Un motorista de unos 70 años ha resultado herido tras sufrir un accidente en Burgos. En centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 20.06 horas por un accidente de tráfico en la BU-11, en el kilómetro 3, a la entrada de Burgos.
En el aviso al 1-1-2 se informa de que un motorista de unos 70 años ha sufrido una caída con la motocicleta, y que está consciente. El centro de emergencias del 1-1-2 avisa del incidente a Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.