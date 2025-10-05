Herido un motorista tras una caída en la entrada a Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un motorista de unos 70 años ha resultado herido tras sufrir un accidente en Burgos. En centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 20.06 horas por un accidente de tráfico en la BU-11, en el kilómetro 3, a la entrada de Burgos.

En el aviso al 1-1-2 se informa de que un motorista de unos 70 años ha sufrido una caída con la motocicleta, y que está consciente. El centro de emergencias del 1-1-2 avisa del incidente a Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.