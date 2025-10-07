Así es la pizza más burgalesa de Telepizza ¿Te atreverás?

La cocina de Telepizza incorporará ahora el ingrediente más burgalés en su nueva propuesta Burgalesa Maestra.-RAÚL OCHOA

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Telepizza tira de la tradición para lanzar sus dos nuevas propuestas. Una de ellas tiene mucho que ver con Burgos. Porque los quesos italianos casan bien con la gastronomía burgalesa. Así se define Burgalesa Maestra la nueva propuesta con la que Telepizza tira de gastronomía popular.

Y lo hace a petición de los consumidores. Las nuevas variedades de pizzas Maestras se realizan según la convocatoria popular. «Las nuevas recetas Maestras llegan como la respuesta de Telepizza a los deseos de los consumidores». Esta estrategia permite a la firma «conectar con las preferencias de 'su verdadera masa', Telepizza pone al alcance de todos estas recetas tan de aquí para disfrutar con amigos y familia».

A las actuales versiones de Maestras como Toledana (con bacon y panceta), Campera (berenjena, cebolla y queso en polvo), Belísima (mortadela y queso en polvo), Picante (aceite picante, pepperoni, pimiento rojo asado y tomate cherry) e Ibérica (Tomate cherry, aceite de oliva y jamón ibérico) se unen la Pamplonica Maestra y la Burgalesa Maestra.

Burgalesa Maestra, la nueva incorporación a la carta de Telepizza con un ingrediente tradicional y muy burgales: la morcilla.

La pizza del Telepizza más burgalesa se elabora con masa de sémola malteada (como toda la variedad de maestras), salsa carbonara, queso provolone, pimiento rojo asado y.... la tradicional morcilla de Burgos. Telepizza confirma con esta nueva variedad su apuesta por «sorprender a los consumidores con nuevas formas de disfrutar de sus pizzas», al mismo tiempo que «homenajea a Burgos con el lanzamiento de esta especialidad de su categoría premium», reflejan en una nota de prensa.

Junto con la versión más burgalesa de Telepizza se añade la Pamplonica que tiene como ingrediente añadido el tomate cherry, pesto y chorizo de Pamplona. Con este ingrediente han lazado también en la carta los Pizzolinos Maestros con masa enrollada de sémola malteada, salsa de tomate, queso fundido en polvo y chorizo de Pamplona.

Una estrategia que para la compañía, con más de 40 años de trayectoria, es «un reflejo de nuestra apuesta por la innovación sin perder de vista nuestras raíces españolas» ofreciendo «una carta con ingredientes propios de las regiones de nuestro país».

Las pizzas maestras se amplían así a sus cinco variedades de Maestras estas dos, una muy burgalesa. Las Maestras llevan más de un año en carta y «se consolidan como la única gama de pizzas premium dentro del sector».

¿Cuánto cuesta?

Si quieres probar la Burgalesa Maestra ya está disponible en todos los canales (teléfono, web y app) para servicio a domicilio, recoger o consumir en el local. La oferta de las nuevas maestras es 2x1 y el precio de la pizza de morcilla de Burgos con pimiento rojo y queso provolone es de 28 euros.